Užas u Londonu, boksač preminuo u ringu nakon strašnog nokauta: 'Ovakve scene ne želimo gledati'

Sherif Lawal, 28-godišnji britanski boksač, tragično je preminuo u ringu u svojoj prvoj profesionalnoj borbi. Njegov meč protiv Portugalca Malama Varele bio je prvi na redu u nedjeljnoj priredbi u Harrow Leisure centru u Londonu, a ostatak programa je otkazan nakon tragičnog događaja. Lawal je pretrpio ozljedu na kraju treće runde, vratio se u četvrtoj s dignutim gardom, ali je brzo pao nakon Varelinog udarca desnom rukom kojim je pogodio Lawalovu sljepoočnicu. Sudac Lee Every počeo je brojanje do nokauta, ali odmah ga je prekinuo kad je vidio u kakvom je Lawal stanju.

Liječnici su mu u ringu pružali pomoć oko 20 minuta pred punom dvoranom, a morali su koristiti i defibrilator te postupke oživljavanja. Nakon dolaska hitne pomoći prevezen je u obližnju bolnicu Northwick Park gdje je naknadno proglašen mrtvim. Promotor priredbe "Sudar titana" Costakis Evangelou nakon tragedije je izjavio:

All at BIBA would like to pass on our sincere condolences to the family of Sherif Lawal who sadly passed away after his contest with Malam Varela at the weekend. Our thoughts are with all concerned. pic.twitter.com/U23KVnW7PH