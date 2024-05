Nova objava o Ivanu Perišiću je viralna: Napis je vidjelo više od dva milijuna ljudi

Ivan Perišić zabio je svoj prvi pogodak za Hajduk otkad se na zimu vratio u splitski klub nakon 18 godina igranja u inozemstvu. Slavlje oko prvog Perišićevog prvenstvenog pogotka za Hajduk pokvarila je Istra koja je i povela već u četvrtoj minuti golom Lawala, a istom je igraču poništen pogodak za 2:0 u 12. minuti.

Inače, za Perišića je ovo prvi prvenstveni pogodak nakon više od godinu dana. Posljednji je zabio 18. ožujka 2023. u remiju njegovog tadašnjeg kluba Tottenhama protiv Southamptona. Perišić je tada zabio za vodstvo Spursa 3:1, a susret je završio 3:3.

Perišićeva budućnost zasad ostaje nesigurna. Ne zna se hoće li ostati u Hajduku nakon ove sezone, ali jučerašnji gol nagovještava da se nakon teške ozljede koljena vraća u formu. Ne možemo znati u kakvom će stanju biti na Europskom prvenstvu u Njemačkoj koje počinje za mjesec dana. Hajduk mu još uvijek minute dozira te ni jednom nije odigrao punih 90 minuta, ali koliko god igrao, Perišić u bilo kojem trenutku može napraviti razliku. Čini se da isto misli i Fabrizio Romano, najveći svjetski stručnjak za transfere, koji mu je posvetio objavu na X-u. Njegovu je objavu do sada vidjelo dva milijuna ljudi.

– Ivan Perišić, ponovno zabija nakon ozljede ligamenata koljena, danas je zabio za Hajduk Split i sada je spreman za Euro 2024. s Hrvatskom. – napisao je Romano.

🇭🇷 Ivan Perisić, back to scoring after his ACL injury — today he scored for Hajduk Split and he’s now ready for Euro 2024 with Croatian national team. pic.twitter.com/KmnzlM1xVZ