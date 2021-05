Utah izjednačio u seriji, Bogdanović zabio 18 koševa

Utah Jazz Bojana Bogdanovića svladali su sinoć u drugoj utakmici doigravanja Zapadne konferencije Memphis Grizzliese sa 141-129 i izjednačili u seriji na 1-1.

Pobjedu im je osigurao Donovan Mitchell koji se na teren vratio nakon ozljede i koji je utakmicu završio sa 25 koševa od čega je pet trica. Bojan Bogdanović je odigrao 30:27 minuta za Utah i u tom je vremenu zabio 18 koševa (šut iz igre 7/13, za trice 1/5) te upisao tri skoka, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu.

Kod poražene momčadi najbolji je bio Ja Morant sa 47 ubačaja čime je premašio svoj rekord sezone od 44 koša.

Utah je na poluvremenu imao vodstvo od 74-54 i nije ga ispuštao do kraja. Memphis mu se približio na 96-93 u trećoj četvrtini no onda je Jordan Clarkson zabio tri slobodna bacanja, Rudy Gobert dva koša i Mitchell tricu za seriju 10-0 tako da je Utah opet povećao prednost na dvoznamenkasti broj koju nije ispuštao do kraja.

Serija sada seli u Memphis gdje se igra treća utakmica u subotu.

Philadelphia 76ers su povećali na 2-0 u seriji pobijedivši u drugoj utakmici doigravanja Istočne konferencije u gostima Washington Wizardse sa 120-95.

Ben Simmons je za pobjedu upisao 22 pogotka, devet skokova i osam asistencija, Joel Embiid je dodao također 22 koša uz sedam skokova.

Tobias Harris je zabio 19 koševa i devet skokova za prvoplasiranu momčad Istoka Sixerse.

Bradley Beal je predvodio Wizardse sa 33 poena, dok su Rui Hachimura i Daniel Gafford ubacili svaki po 11 koševa. Na početku zadnje četvrtine Russell Westbrook koji je do tada zabio deset koševa i upisao 11 asistencija, ozlijedio je desni gležanj i morao je napustiti teren.

New York Knicks su izjednačili na 1-1 u seriji, nadigravši sa 101-92 Atlanta Hawkse.

Derrick Rose je zabio 26 koševa za New York, Julius Randle je dodao 15 koševa i 12 skokova za Knickse koji su uspjeli nadoknaditi zaostatak od 15 koševa. Treća utakmica se igra u petak u Atlanti.

Najučinkovitiji igrač Hawksa bio je Trae Young sa 30 koševa.