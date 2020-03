Udvara joj se netko koga svi znamo: 'Možda mu dam broj, dečko uopće nije ružan'

🇦🇺 Ahora sí, me voy a Australia con más ganas que nunca!! 🤩😍con nervios no nos vamos a engañar, pero hoy si me voy llena de energía!!! Ya os contaré qué tal por allí...he hecho mil despedidas como si me fuese a vivir allí jajajaja 🤣 pero eso me ha demostrado a qué personas tan maravillosas tengo a mi lado, y las dejo aquí para volver a verles luego con más ilusión que nunca! ❤️🤗

