Rat za ekrane, televizijski divovi otkrili karte: Ovo su BBC-jeva i ITV-jeva lica za Svjetsko prvenstvo

BBC je službeno predstavio svoju impresivnu postavu voditelja i stručnih komentatora za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, potvrđujući da će se za naklonost gledatelja boriti spojem iskustva i novih lica. U eri nakon odlaska legende Garyja Linekera, teret vođenja najgledanijeg sportskog događaja na svijetu past će na poznati trojac emisije "Match of the Day" - Gabby Logan, Marka Chapmana i Kelly Cates. Njima će se pridružiti i Alex Scott, voditeljica emisije "Football Focus". Interna odluka unutar korporacije nalaže da među voditeljskim trojcem "nema favorita", što znači da će Logan, Chapman i Cates ravnopravno dijeliti minutažu i ključne utakmice tijekom turnira koji se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Ipak, unatoč detaljnom planiranju, jedno ključno pitanje ostaje bez odgovora i predmet je internih spekulacija: tko će dobiti čast voditi prijenos finalne utakmice 19. srpnja?

Odlazak Linekera, koji je prvotno imao dogovor za vođenje ovog prvenstva prije nego što je ranije prekinuo suradnju s BBC-jem, ostavio je upražnjeno najprestižnije voditeljsko mjesto, a producenti za sada vješto izbjegavaju otkriti tko će ga naslijediti.

Analitički tim koji će secirati svaki potez na terenu predvode velikani engleskog nogometa. Alan Shearer, Wayne Rooney i Joe Hart činit će okosnicu stručnog panela, a pridružit će im se i popularni Micah Richards. Pravo osvježenje u timu predstavljaju dva značajna imena. Prvo je Olivier Giroud, bivši napadač Arsenala i Chelseaja te osvajač Svjetskog prvenstva s Francuskom 2018. godine, čije će iskustvo s najveće pozornice biti neprocjenjivo. Drugo ime koje izaziva posebnu pažnju je Thomas Frank, bivši menadžer Tottenhama i Brentforda. Danac još uvijek nije javno progovorio o svom otkazu u Tottenhamu u veljači, pa će njegov prvi nastup na ekranima BBC-ja biti pod posebnim povećalom, osobito za navijače Spursa. Njegov dolazak dio je šireg trenda angažiranja donedavno aktivnih trenera, što prijenosima daje dodatnu taktičku dubinu. BBC je dodatno obogatio svoj tim stručnjaka imenima kao što su bivši branič Ashley Williams, napadačka legenda Benni McCarthy, bivši kapetan Celtica Scott Brown, Gaël Clichy te zvijezde ženskog nogometa Ellen White i Steph Houghton.

Dok BBC slaže svoju ekipu, njihov vječni rival ITV ne sjedi prekriženih ruku. Komercijalna televizija, s osjetno većim budžetom, odlučila se za potpuno drugačiji, mnogo glamurozniji pristup. Njihov glavni studio za cijelo vrijeme trajanja turnira bit će smješten u Brooklynu, s spektakularnim pogledom na vizuru Manhattana, odakle će program voditi Mark Pougatch i Laura Woods. Njihova stručna postava za Svjetsko prvenstvo jednako je moćna, a predvode je beskompromisni Roy Keane, Gary Neville i Ian Wright. Kao pandan BBC-jevom Thomasu Franku, ITV je angažirao Angea Postecogloua, čovjeka kojeg je Frank naslijedio na klupi Tottenhama. Tako će se dva bivša menadžera istog kluba, obojica otpuštena u posljednjih godinu dana, sada sučeljavati u televizijskom studiju, što obećava fascinantnu dinamiku. Postecoglou, koji je također dobio otkaz nakon samo 39 dana u Nottingham Forestu, bit će motiviran dokazati se u novoj ulozi, dodajući još jedan sloj intrige u bitku za gledanost između dva britanska medijska diva. ITV-jev tim zaokružuje i bivši krilni igrač Andros Townsend.

Oštri kontrast između ITV-jevog studija u New Yorku i BBC-jeve baze u Salfordu, predgrađu Manchestera, savršeno oslikava različite filozofije i financijske realnosti dviju kuća. Odluka BBC-ja da svoje voditelje zadrži u Ujedinjenom Kraljevstvu barem do četvrtfinala nije slučajna. Riječ je o pažljivo promišljenoj strategiji temeljenoj na financijskim i ekološkim razlozima. Pritisak na proračun koji se puni iz pretplate, u kombinaciji s logističkim izazovima i astronomskim troškovima pokrivanja turnira koji se proteže na tri države i sa 48 reprezentacija, natjerao je BBC na racionalizaciju. Proširenje turnira sa 64 na čak 104 utakmice dodatno je zakompliciralo situaciju. Uz to, korporacija je predana smanjenju svog ugljičnog otiska, a izbjegavanje nepotrebnih prekooceanskih letova za brojnu ekipu dio je te "zelene" politike. Ipak, BBC je naglasio da će njihovi komentatori i reporteri biti na stadionima za ključne utakmice, uključujući sve utakmice domaćih nacija. Ovu odluku nije propustio prokomentirati Gary Lineker, koji je s dozom ironije primijetio: - Ovo Svjetsko prvenstvo bit će drugačije. Na svim prethodnima s BBC-jem bio bih u Salfordu. Sada sam u New Yorku. Bit će uzbudljivo.

Osim izravnog dvoboja s ITV-jem, BBC se suočava s novim izazovom koji dolazi iz digitalne sfere, a personificira ga upravo Lineker. Njegov iznimno popularni podcast "The Rest Is Football", koji vodi s Micahom Richardsom i Alanom Shearerom, sklopio je unosan ugovor s Netflixom za produkciju dnevnih videoemisija iz New Yorka. To stvara bizarnu situaciju u kojoj će Richards i Shearer, udarne igle BBC-jevog tima, istovremeno raditi i za konkurentski projekt svoje bivše zvijezde. BBC je povukao jasnu crtu, poručivši kako novcem pretplatnika neće sufinancirati putne troškove svojih stručnjaka za njihove angažmane na drugim platformama. To znači da će troškove Richardsovog putovanja u New York morati pokriti Netflix ili Linekerova produkcijska kuća.

Ova nova realnost dio je šireg procesa modernizacije kroz koji BBC prolazi, posebno nakon Linekerovog odlaska s čela emisije "Match of the Day" nakon 26 godina. Iako su podaci pokazali pad gledanosti linearne televizije za otprilike 10 posto, šefovi BBC Sporta ističu kako je taj pad "više nego nadoknađen" novim digitalnim pravima. Broj jedinstvenih korisnika koji pristupaju sadržaju "Match of the Day" putem digitalnih platformi, uključujući iPlayer i aplikaciju BBC Sport, porastao je za 21 posto u odnosu na prethodnu godinu. Alex Kay-Jelski, direktor BBC Sporta, pohvalio je novi voditeljski trojac, naglasivši:

- Divno je vidjeti kako Kelly Cates, Mark Chapman i Gabby Logan nastavljaju sjajan posao svojih prethodnika. Nastavit ćemo isprobavati nove stvari i učiti od svih koji stvaraju sjajan sadržaj.

U pregovorima koji su prethodili turniru, BBC i ITV podijelili su prava na 104 utakmice, a jedina koju će obje televizije prenositi uživo jest finale. U podjeli utakmica engleske reprezentacije vidljiva je različita strategija. ITV je osigurao prava na prvu utakmicu Engleske protiv Hrvatske (17. lipnja) i posljednju u skupini protiv Paname, kao i potencijalno četvrtfinale. S druge strane, BBC se odlučio na svojevrsnu kocku, osiguravši drugu utakmicu u skupini protiv Gane (23. lipnja), ali i pravo prvog izbora u šesnaestini finala, osmini finala i polufinalu, ukoliko Engleska dogura do tih faza natjecanja. To znači da je BBC uložio u dubok plasman reprezentacije na turniru. Škotski navijači, koji prate svoju reprezentaciju na prvom Svjetskom prvenstvu od 1998., moći će gledati njihove utakmice protiv Haitija i Brazila na BBC-ju. Ukupno će BBC prenositi 54 utakmice, a ITV 51, čime je osigurano da će sve utakmice prvenstva biti dostupne na besplatnim kanalima.

Na kraju, dok se lopta ne zakotrlja, bitka izvan terena jednako je napeta kao i ona koja se očekuje na njemu. BBC ulazi u turnir s novim voditeljskim timom, strategijom štednje i pod pritiskom da zadrži svoju povijesnu dominaciju u gledanosti - na prošlom finalu imali su 15 milijuna gledatelja naspram ITV-jevih 4,3 milijuna.