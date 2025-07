U Zagreb stiglo veliko pojačanje: Izbornik ju je prekržio, a sad se vraća u Hrvatsku

Nakon dolaska sestara Posavec, Paole i Stele, rukometašice Lokomotive dobile su još jedno pojačanje – vratarku Teu Pijević koja je 2020. godine s Hrvatskom osvojila broncu na Europskom prvenstvu u Danskoj. Tea Pijević do prošle je godine bila prva vratarka hrvatske reprezentacije, a onda ju je Ivica Obrvan, izbornik Hrvatske, jednostavno prekrižio. Kako je Podravka s trenerom Obrvanom veliki konkurent Lokomotivi, nema sumnje da će Pijević dati više od sto posto baš u tim utakmica kako bi dokazala izborniku da je u krivu i da još može braniti na visokoj razini. Zanimljivo je da je Pijević već bila na vratima Lokomotive, i to čak pet godina, od 2015. do 2020. godine. Prije dolaska u Zagreb branila je za Dalmatinku iz Ploča, Borac iz Banje Luke te Sesvete. Iz Lokomotive je otišla u francuski Metz, pa u mađarsku Albu Fehervar, a posljednje dvije sezone branila je u Rumunjskoj, u Gloriji Buzau.

Uz Teu Pijević stigla je i Crnogorka Maša Kuzmanović, lijevo krilo, koja je prošle sezone igrala u Budućnosti iz Podgorice. Nova lokosica je i hrvatska juniorska reprezentativka Tara Đelekovčan. Ponikla je u Podravci, a prošle je sezone igrala za varaždinsku Koku. Igra na poziciji lijevoga vanjskog. Još se ne zna status dviju juniorskih reprezentativki Hrvatske, Fratnik i Babare. Obje su podnijele molbu za ispisnicu.

Inače, Lokomotiva je započela pripreme za novu sezonu. Prva stanica bit će Prelog, gdje će ovog vikenda odigrati prve dvije prijateljske utakmice s jednim češkim klubom. Slijedi odlazak u Brno, gdje će odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, pa povratak u Prelog, u kojem su dogovorene dvije utakmice protiv Budućnosti. Silvio Ivandija, trener Lokomotive, u ovom dijelu priprema neće moći računati na Maru Čuraković, Niku Bodrožić i Edu Nikolić, koje su na pripremama s kadetskom reprezentacijom koju očekuje Europsko prvenstvo u Crnoj Gori, od 30. srpnja do 10. kolovoza.