Bivši hrvatski izbornik za VL: Zvučao sam vulgarno i ispričavam se, Červarova reakcija je zlonamjerna

Boris Dvoršek, sad već bivši izbornik hrvatske juniorske reprezentacije, nije mogao mirno spavati posljednjih dana. Još uvijek čeka kaznu Disciplinske komisije Hrvatskog rukometnog saveza zbog incidenta koji se dogodio na poluvremenu utakmice između Hrvatske i Austrije na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj. Sve što se izgovori ili dogodi u svlačionici, moralo bi tamo i ostati, no jedan od igrača prekršio je to pravilo i napravljena je snimka svega što je Dvoršek izgovorio. Naravno, nisu to bile birane riječi, bilo je tu rečenica kojima tu zaista nije mjesto. Dugo je Dvoršek šutio, a onda je odlučio reći svoju verziju događaja.