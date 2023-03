Barišićeva struja već ima plan kako će se riješiti Mamićevih pučista

Dva i pol sata trajala je sjednica Skupštine Dinama i nije se maknula od prve točke dnevnog red, te je nakon bojnih prepucavanja u zagrebačkom hotelu Sheraton prekinuta jer je ostala bez kvoruma, sjednicu su napustili skupštinari koji su bili uz Damira Zorića, odnosno oni koji su podržavali nastavak utjecaja Zdravka Mamića pa onih koji su podržavali Mirka Barišića više nije bilo dovoljno da bi imali potreban broj za kvorum (41 člana).

Uvreda nije nedostajalo

No, iako izgleda kao da u toj jučerašnjoj borbi nitko nije pobijedio, poraženih ima, to je članstvo koje je izašlo sa Zorićem, a to pak znači da je Zdravko Mamić izgubio utjecaj i teško će ga povratiti. Takav povratak graniči sa znanstvenom fantastikom.

Borba je na sjednici krenula odmah, već pri odabiru radnog predsjedništva. Predsjednik Mirko Barišić predložio je radnu trojku i tu je krenulo prepucavanje. Damir Zorić rekao je da on ima svoj prijedlog, da za radnim stolom može sjediti troje predsjedavajućih, a ne i pravni savjetnik i zapisničari. O radnom predsjedništvu trebalo je gladovati, ali to je bio razlog za nove prijepore. Naime, glasovali su i novi povjerenici koji su upisali najviše članova kluba, ali još nisu prošli verifikaciju. I oko toga se potrošilo jako puno vremena, predsjednik Barišić je nekoliko puta odredio stanku u kojima je bilo prepucavanja, teških riječi upućenih s obje strane. Doduše, teških riječi je bilo i tijekom trajanja sjednice, tako su zaštitari morali stati ispred stola predsjedavajućih.

I tko zna dokad bi to trajalo da jedan skupštinar nije izravno upitao Barišića koliko je ljudi potrebno za kvorum. Barišić je nekoliko puta rekao da je to broj od 41 skupštinara što je bio dovoljan signal tzv. Mamićevoj struji da ode sa sjednice. Nakon još jedne stanke Barišić je nekoliko puta tražio da se prebroji boj preostalih, no svaki put je taj broj ostao na 37 i bilo je jasno da od nastavka sjednice neće biti ništa.

- Nemamo kvorum, bez toga ne možemo donositi odluke. Dok se ne konstituira nova Skupština klub mora funkcionirati. Klub će voditi uprava i predsjednik kluba - rekao je Barišić i dodao:

- Moramo ići dalje i do nove godine sve konsolidirati.

Neki planovi već postoje, tako smo doznali da će se napraviti sve da 'pučisti' budu izbačeni iz kluba, a dok traje ovo krizno razdoblje, uprava će dobiti pojačanje. Naime, Izvršni odbor kluba ima mandat do 11. ovog mjeseca i trebao bi se sastati u subotu. Naravno, riječ je o sedam članova, onih šest koji su 'kontra' zacijelo neće sudjelovati. I na tom bi sastanku trebali donijeti odluku o priključenju još dva člana upravi. Tako bi Dario Šimić i Vlatka Peras trebali dobiti pojačanja. Prema našim informacijama radi se o jednom bivšem nogometašu, dok bi drugi dodatni član bio iz financijskih krugova.

I dok su se unutra 'lomila koplja' vani su BBB čekali rasplet, vikali, skandirali, bilo je i baklji a njihovi povjerenici koji ulaze u Skupštinu nakon Barišićeve najave da će se raditi na promjeni Statuta pozdravili su pljeskom.

Nažalost, nakon svega ipak sve nije prošlo mirno, nekadašnjeg trenera i izbornika mlade reprezentacije Ivu Šuška fizički su napali kad je izašao iz hotela i želio ući u taksi, verbalno su napali i Zorića. Bilo je verbalnih napada i vrijeđanja s obje strane i kad je sve završilo, svaka 'struja' našla je svoju metu, pogotovu su na ciljniku bili 'prebjezi' kao Stjepan Deverić koji je prešao na Barišićevu stranu. Tijekom jedne stanke Stojan Mamić vikao je na jednog skupštinara, liječnika Šojata:

- Travu bi jeo da ti nije bilo Zorana!

Ta je priča u ovom trenutku završila, sigurno je da će biti poteza s obje strane. No, nekakve očite poteze ne treba očekivati tako skoro, a ni nova sjednica Skupštine sigurno neće biti tako skoro. Kad i bude, valjda će biti bolje pripremljena od ove jučerašnje, predsjednik Barišić izgubio se iako iza sebe ima 'mali milijun' sjednica.

Samo da ne trpi rezultat

Da ne bi bilo strepnje zbog vođenja kluba, operativa će i dalje raditi, potpisnici su predsjednik Barišić, predsjednica uprave Vlatka Peras i novi član uprave Dario Šimić, a moguće je i još ta dva nova člana koji bi mogli stići u subotu. Možemo se samo nadati da sve ovo neće imati negativan odraz na momčad, rezultat je ipak primaran u ovom trenutku o ne bi bilo dobro kad bi trpio zbog ovih trvenja oko vođenja kluba. Nova sjednica može se očekivati tek u prosincu, a dotad ćemo čekati na nove poteze. No, nakon ovoga jučer jako je teško očekivati da će Zdravko Mamić uspjeti povući poteze koji bi ga vratile u plavo 'sedlo'.

Nadajmo se da će sve ovo na kraju iznjedriti pozitivne promjene, da će donijeti još pomaka za Dinamo, a bilo bi pogubno kad bi sve ovo donijelo negativne učinke, prije svega na rezultate plavih koji su posljednjih godina stigli na zavidnu europsku razinu na kakvoj nisu bili još od generacije 1967. godine.

No, vrijeme će sve pokazati, pa tako i nove poteze još uvijek dvije postojeće 'struje'. Iako, u ovom trenutku su oni koji su podržavali Mamića u velikom, možda i nenadoknadivom zaostatku, a Barišićeva struja koja je uz sebe, odlaskom Krešimira Antolića, pridobila navijače u ovom trenuku je u velikom plusu, ali mora i pametno raditi dalje i dobro pripremiti sljedeću sjednicu Skupštine pa krenuti u promjenu lošeg Statuta.