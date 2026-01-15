U Madridu ne mogu vjerovati što se događa, javio se krivac za debakl: 'Da mogu, sve bih ponovio, ali kriv sam...'

Real Madrid, petnaesterostruki prvak Europe, ispao je iz Kupa kralja već u osmini finala porazom od skromnog drugoligaša Albacetea. Na stadionu Carlos Belmonte odigrala se istinska drama koja je kulminirala u posljednjim sekundama. Nakon što je Gonzalo García u 91. minuti pogotkom glavom poravnao na 2:2 i činilo se, osigurao produžetke za favorizirani Real, uslijedio je hladan tuš. U četvrtoj minuti sudačke nadoknade, Jefte Betancor fantastičnim je lobom prebacio vratara Andrija Lunina i donio Albaceteu povijesnu 3:2 pobjedu, vjerojatno najveću u klupskoj povijesti. Bio je to trenutak za pamćenje za domaćine, a početak noćne more za novog trenera Madriđana, Álvara Arbelou, kojem je ovo bila debitantska utakmica na klupi.

Cijeli događaj dobiva na težini kada se uzme u obzir širi kontekst. Arbeloa je imenovan trenerom samo dva dana ranije, nakon što je Florentino Pérez uručio otkaz Xabiju Alonsu poslije bolnog poraza od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa. Očekivalo se da će dolazak klupske legende na klupu donijeti pozitivan šok, no dogodilo se upravo suprotno. Poraz od Albacetea, momčadi koja se u drugoj španjolskoj ligi bori za opstanak i nalazi se na 17. mjestu, samo bod iznad zone ispadanja, produbio je krizu i atmosferu pesimizma koja se nadvila nad Santiago Bernabéu. Real je tako u samo tri dana ostao bez dva trofeja i doživio poniženje koje će se dugo pamtiti, slično onome protiv Alcoyana 2021. godine.

🚨 Tomas Roncero: “If you want to replace Alonso, wait after this game.



It was a MISTAKE to do it when they did, the timing was not good.



The decisions being made at Real Madrid are like you see in an amateur club.



The signings have been mediocre.



How many of these players… pic.twitter.com/bcegpp1Ytj — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 14, 2026

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok su igrači Albacetea slavili sa svojim navijačima, Arbeloa je smogao snage stati pred kamere i bez oklijevanja preuzeti odgovornost. "U ovom klubu, neriješen rezultat je loš, to je tragedija. Zamislite onda ovakav poraz. Bolno je", započeo je Arbeloa. "Siguran sam da se svi naši navijači osjećaju jednako. Pogotovo kada se to dogodi protiv momčadi iz niže lige. Ako je netko odgovoran i kriv za ovaj ishod, onda sam to jasno ja. Ja sam donosio odluke o sastavu, o načinu na koji smo željeli igrati, o izmjenama. Igračima mogu samo zahvaliti na načinu na koji su me primili i na trudu koji su uložili", iskreno je priznao novi strateg Reala.

Ono što je najviše iznenadilo javnost bila je Arbeloina obrana svoje odluke da na teško gostovanje povede momčad bez niza ključnih zvijezda. Na poštedi su ostali Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois i Rodrygo, dok su priliku dobili mladići iz Castille, poput Davida Jiméneza i Jorgea Cestera. Unatoč katastrofalnom ishodu, Arbeloa je ostao čvrsto pri svom stavu. "Ne žalim ni za čim. Ponovno bih izabrao istu momčad. Učinio bih to tisuću puta. Bio sam uvjeren da je momčad koju sam odabrao prava i još uvijek to mislim. Imamo izvanredan kadar, s velikim igračima", poručio je, odbacivši svaku pomisao da je podcijenio protivnika.

Unatoč debaklu na debiju, Arbeloa je pokušao poslati poruku optimizma, ističući kako ga ovaj poraz neće slomiti. "Jučer sam na konferenciji za medije rekao da se ne bojim neuspjeha. I razumijem svakoga tko ovo želi tako nazvati. Za mene, neuspjeh leži na putu do uspjeha. To će mene učiniti boljim, sve će nas učiniti boljima. Puno sam puta u životu doživio neuspjeh, i teže eliminacije od ove. Sada se moramo okrenuti suboti i novoj utakmici", filozofski je zaključio Arbeloa, pokazavši da ga pritisak neće lako pokolebati.

S teškim porazom složio se i kapetan Dani Carvajal, koji je ušao u igru u drugom poluvremenu, ali nije uspio spriječiti katastrofu. "Mislim da smo danas dotaknuli dno. Izbacio nas je drugoligaš. Čestitam im. Nismo na razini ovog kluba, ja prvi. Molimo navijače za oprost. Moramo svi napraviti samokritiku, i pojedinačno i kolektivno, te dati svoje živote u idućim utakmicama da ovo preokrenemo", poručio je iskusni branič. Pred Realom su teški dani, a Arbeloin mandat, koji je trebao donijeti stabilnost, započeo je na najgori mogući način.