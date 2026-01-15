Naši Portali
SLABA ZIMA

Neaktivnost rivala na tržištu: Hajduk i Dinamo neće dovoditi puno igrača, ali to nije loša stvar

Autor
Edi Džindo
15.01.2026.
u 06:00

Osijek je već doveo šest novih igrača u zimskom prijelaznom roku, stigli su Barišić, Karačić, Bubanja, Teklić, Akere i Mejia

Dva pretendenta na naslov prvaka u HNL-u ove sezone, Dinamo i Hajduk, trenutačno nemaju službenih aktivnosti u vidu dovođenja igrača za prvu momčad u zimskom prijelaznom roku. Iako se većini sportske javnosti, pa tako i navijačima ovih klubova, na prvu loptu čini da je uvijek dobro dovoditi nove igrače i pojačavati kadar, odnosno da je loše ako se nikoga ne dovede u prijelaznom roku, manjak ili pak potpuni izostanak ulaznih tržišnih aktivnosti ne mora nužno biti loša stvar.

Što se tiče te teme, uvijek mi na pamet padaju dva ogledna primjera. Tottenham na početku sezone 2018./2019. nije doveo nijednog nogometaša i zbog toga je klub bio žestoko kritiziran, a na kraju je došao čak do finala Lige prvaka i imao jednu od najuspješnijih sezona u klupskoj povijesti. S druge strane, sjetimo se Fulhama koji je 2018. ušao iz Championshipa u Premier ligu te tog ljeta 'pljunuo' 115 milijuna eura na čak 15 različitih pojačanja (Seri, Anguissa, Schürrle, Mitrović, Chambers...), a na kraju prilično uvjerljivo ispao iz lige.

Hajduk Dinamo zimski prijelazni rok

