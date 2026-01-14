Stojković se mogao obogatiti preko noći: Insajder otkrio kakav je ugovor odbio

Jedan od najtalentiranijih igrača Dinama, Luka Stojković, prošlog je tjedna bio vrlo blizu prelaska u Al-Jaziru. Zagrebački plavi već su prihvatili ponudu kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata tešku tri i pol milijuna eura i pola milijuna eura kroz bonuse, no na kraju je sam igrač bio taj koji je stopirao transfer odbivši ugovor koji mu je ponuđen.

Od početka je bilo jasno kako mu je klub s Bliskog istoka mogao ponuditi puno izdašniji ugovor od onog koji ima u Dinamu, a insajder Lorenzo Lepore otkrio je i koliko točno izdašniji. Stojković trenutačno prima oko 35o tisuća eura godišnje od Dinama koji je prošle sezone postavio limit na plaće u iznosu od 750 tisuća eura i, osim u ekstremnim slučajevima, nitko neće zaraživati više od toga.

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku" Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Emiratima je mogao zarađivati točno duplo više od onoga koliko je spreman Dinamo spreman plaćati najbolje igrače, odnosno milijun i pol eura godišnje uz određene bonuse. Mogao si je Stojković kao vrlo mlad igrač (22 godine) osigurati vrlo lijep život za godinu-dvije igre u nogometno egzotičnoj zemlji, ali izgleda kako su ipak prevladala ljubav prema Dinamu i želja za dokazivanjem.

U prvoj polovici sezone, zabio je tri pogotka i upisao dvije asistencije u 20 nastupa. Brzo je postalo jasno kako nije u prvom planu trenera Marija Kovačevića, a on je odlučio kako u nastavku sezone želi to promijeniti. U Dinamo je stigao 2023. iz Lokomotive za nešto manje od tri milijuna eura i trebao je biti klupski projekt i sljedeća velika prodaja, a čini se kako je sam igrač ustrajan u naumu da to na kraju tako i bude.