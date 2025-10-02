Naši Portali
PLJUŠTE CRVENI KARTONI

U čemu je problem s Rijekom u Europi: Jesu li igrači 'prenabrijani' ili su u Hrvatskoj suci blaži?

Hrvoje Delač
02.10.2025.
u 20:16

Ovosezonsko izdanje Rijeke ipak će ostati po nečemu zapamćeno, a to je po agresivnosti koju momčad s Rujevice pokazuje. Iako ona ponekad u nogometu zna biti dobra, ako je kontrolirana, u primjeru hrvatskog prvaka to ipak nije slučaj jer je bila pretjerana.

Nogometaši Rijeke nisu se ove sezone proslavili u europskim utakmicama značajnijim rezultatima. Krenuli su od kvalifikacija za Ligu prvaka, a na kraju su završili u 'utješnoj' Konferencijskoj ligi. Ipak, iako nisu briljirali, dobro je za hrvatski nogomet što imamo dva predstavnika u europskim skupinama, posebno jer se to ne događa tako često. Takav smo pothvat, naime, čekali od sezone 2020./2021., kada su nam također Dinamo i Rijeka malo osvijetlili obraz.

No, ovosezonsko izdanje Rijeke ipak će ostati po nečemu zapamćeno, a to je po agresivnosti koju momčad s Rujevice pokazuje. Iako ona ponekad u nogometu zna biti dobra, ako je kontrolirana, u primjeru hrvatskog prvaka to ipak nije slučaj jer je bila pretjerana. Barem po sucima koji kroje pravdu u europskim natjecanjima. Naime, hrvatski predstavnik ove sezone u Europi odigrao je sedam utakmica i dobio čak četiri crvena kartona, što nije malo. Protiv Ludogoreca ranije su u svlačionicu otišli Rukavina i Fruk, protiv PAOK-a Majstorović, dok je protiv Noaha već u prvom poluvremenu put u svlačionicu pokazan Niki Jankoviću.

Teško je reći zbog čega je to tako, jesu li igrači Rijeke 'prenabrijani' u Europi, jesu li tamo protivnički igrači brži pa ih teže prate i onda su primorani zaustavljati ih prekršajima, ili su kod nas suci jednostavno blaži? Kako bilo, zanimljiva je usporedba s HNL-om u kojem je Rijeka u posljednjih 29 utakmica dobila isto toliko crvenih kartona kao u sedam europskih. Ispada da im u nacionalnom prvenstvu za isključenje treba više od sedam utakmica, dok u Europi treba manje od dvije.

A kada je to tako, jasno je i zbog čega europski rezultati ove sezone nisu toliko dobri. Jer, s igračem manje (nekad i s dva) zaista je teško doći do bodova.

KU
Kujttim
20:40 02.10.2025.

S Rijekom je sve krenulo u pogrešnom smjeru kada je 15. srpnja o.g. najavljena prodaja kluba. Mnogi zaposlenici su počeli razmišljati o potencijalnom novom vlasniku, u njih je ušla nesigurnost, a onda se sve to prelilo i na igrače. Počeli su gubiti utakmicu za utakmicom, raskinuli s Đalovićem i sada su tu gdje jesu. Nebitno je suđenje, to nikada nije presudno, već osjećaj da se Mišković umorio od Rijeke i Rijeka od Miškovića. Tu je ključni problem.

