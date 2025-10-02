Kladionice rekle svoje: Rijeka je autsajder protiv Armenaca, Dinamo stoji nešto bolje

Oba hrvatska predstavnika u eurokupovima danas kreću u akciju. Dinamo je već odradio svoj susret prvog kola Europske lige, na Maksimiru je s velikih 3:1 pao turski Fenerbahče, a danas ih u Bačkoj Topoli očekuje susret drugog kola protiv izraelskog Maccabija iz Tel-Aviva. S druge strane, Rijeka danas od 18:45 gostuje u Armeniji kod tamošnjeg prvaka Noaha u prvom kolu Konferencijske lige.

Modri su u sezonu krenuli zaista sjajno te su dosad upisali samo jedan poraz, onaj prvenstveni protiv Gorice, u deset nastupa, a dojam je i kako se nivo igre iz utakmice u utakmicu diže. Mogu zato vrlo optimistično gledati prema današnjoj utakmici te se s pravom nadati novoj pobjedi, a čini se kako se s tim slažu i kladionice.

Dinamo je po tečajevima blagi favorit protiv izraelskog predstavnika. Tako tečaj na pobjedu Modrih iznosi 2.65, a na pobjedu Maccabija 2.90. Najviši tečaj u ovom susretu je onaj na neodlučen rezultat, a iznosi 3.60. Sudeći po tome, Dinamo danas očekuje vrlo zahtjevna utakmica u kojoj momčadi imaju podjednake šanse za pobjedu.

Kladionice su puno manje naklone Rijeci koja je, mora se reći, vrlo loše krenula u sezonu te je trenutno pretposljednja momčad HNL-a sa samo sedam bodova iz devet nastupa. Riječani u Armeniji traže pobjedu koja bi pokrenula preokret njihove sezone, ali sideći po tečajevima, ona nije previše izgledna. Tečaj na pobjedu hrvatskog prvaka iznosi 3.40, a na pobjedu armenskog kluba 2.30. Ponovno je najneočekivaniji ishod remi na koji tečaj iznosi 3.70.

Dakle, od dvaju naših predstavnika Dinamo definitivno kotira bolje dok Rijeku čeka vrlo težak zadatak. Dodajmo i kako je Rijeka od 21. kolovoza i pobjede nad PAOK-om na Rujevici ostvarila samo još jednu pobjedu, onu protiv Maksimira u Kupu. Momčad Victora Sancheza danas lovi svoju tek drugu pobjedu u posljednjih sedam utakmica.