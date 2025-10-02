UŽIVO Rijeka odmah gubi u Europi! Mulahusejinović zabio već u šestoj minuti

Tempo je na utakmici relativno miran. Rijeka većinom ima posjed, ali zasad ne stvara velike prilike za udarac niti velik broj opasnih situacija. Nema puno prostora blizu gola Armenaca, dosta je to sve dobro zatvoreno.
Još jedan zanimljiv pokušaj iz daljine, no sada je pokušao Rijekin igrač Justas Lasickas. Bio je gotovo kod aut linije kad je pokušao iznenaditi domaćeg vratara Fayulua, no otišao je pokušaj iznad grede.
Sangare je iz velike udaljenosti pokušao iznenaditi Zlomislića, no vratar Rijeke se ovaj put nije dao smesti.
Zanimljiv duel Marina Jakoliša i Rijekinog desnog beka Ante Oreča završio je pobjedom Oreča koji je ušao u putanju bivšem igraču Hajduka i Šibenika, zagradio loptu i pustio ju u gol-aut.
Rijeka se odmah pokušava vratiti u susret. Stvorio je hrvatski klub dvije do tri opasne situacije odmah po primljenom golu, no nije dolazilodo završnog udarca.
GOL! Noah vodi od šeste minute 1:0 protiv Rijeke. Armenci su zabili pogodak nakon udarca iz kuta, a loptu je neobično nogom u poluvoleju zahvatio Nardin Mulahusejinović koji je nekako prebacio zbunjenog Zlomislića i poentirao za vodstvo domaćina. Vratar Rijeke je pokušao boksati loptu, no u potpunosti ju promašio. I sam Mulahusejinović je bio iznenađen što je njegov 'traljav' pokušaj završio u mreži.
Mulahusejinović je opasno pobjegao obrani Rijeke, ali se Radeljić na vrijeme vratio u kazneni prostor i odbio loptu u udarac iz kuta.
Malo pored gola je iz slobodnog udarca otišao zanimljiv, ali ipak neprecizan pokušaj Tonija Fruka.
Fruk je srušen na rubu kaznenog prostora! U njega je koljenom ušao Eteki i Rijeka ima veliku priliku iz slobodnog udarca.
Počela je utakmica prvog kola ligaške faze Konferencijske lige između armenskog prvaka Noaha i hrvatskog prvaka Rijeke u Erevanu!
NOAH: Fayulu - Boakye, Saintini, Mouradian, Sualehe - Oshima, Eteki, Sangare - Ferreira, Mulahusejnović, Jakoliš
RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Husić, Radeljić, Devetak - Petrovič - Lasickas, Fruk, Janković, Menalo - Adu-Adjei
Televizijski prijenos utakmice dostupan je na kanalu Arenasport 2.
Lijepi vam pozdrav, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos prve utakmice Rijeke u novoj sezoni Konferencijske lige. Nakon osvojene titule prvaka, put kroz europske kvalifikacije Rijeku je doveo do Konferencijske lige, gdje će joj prvi protivnik biti armenski Noah. Momčad koju vodi bivši trener Dinama Sandro Perković bit će težak protivnik, ali nema dvojbe da Riječani na dalekom gostovanju mogu do pozitivnog rezultata.
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Famozni PIN odlazi u povijest? Transakcije bi uskoro trebale izgledati puno drukčije, ovo su detalji
Ukrajinci udarili na rusku 'Ahilovu petu'. Stručnjak upozorio na novu opasnost koja je sve bliže
Stanković najavio novu gošću, gledatelji ga zasuli pozitivnim komentarima: 'Ona je osoba vrijedna divljenja'
Širi se karta Europe: Hrvatska je među najgorim državama u EU, evo što se krije iza toga
Želite prijaviti greške?
Napadaju starije, maltretiraju vršnjake, lažu i urlaju: 'I nasilna djeca i njihovi roditelji moraju odgovarati'
Projekt OCTOPUS: Kreće masovna proizvodnja dronova, ovaj model bit će temelj europskog 'zida dronova'
'Proizvođače čeka 'crni' Božić, a građane nova poskupljenja mesa, mlijeka i prerađevina'
Otvorena u veljači, a i dalje zjapi poluprazna. Prodavači razočarani: 'Loše je to napravljeno'
Još iz kategorije
Izraelcima su oduzeli mobitele prije utakmice s Dinamom: Većina nogometaša ne smije ni jesti!
Pred utakmicu javio se poznati hrvatski golman i bivši hajdukovac koji godinama radi u Izraelu. Otkrio je da je Maccabi igračima zabranio mobitele i telefoniranje, smiju razgovarati samo o nogometu.
Navijači žestoko prozvali Gvardiola zbog poteza u 97. minuti, a sada je im je Hrvat svima odgovorio
Navijači Manchester Cityja kritizirali su hrvatskog reprezentativca zbog onoga što se dogodilo u sedmoj minuti sudačke nadoknade
FOTO Dinamo igra u Srbiji, pogledajte moderan stadion na kojem će nastupiti
Dinamo u drugom kolu Europske lige u Srbiji u Bačkoj Topoli gostuje kod izraelskog Maccabi Tel Aviva
Luka Modrić pobjegao je iz rata s loptom u naručju, a jeste li primijetili što radi na klupi Milana?
- Modrić je nogometaš Serie A s najviše točnih dodavanja. No dosad je njegov pravi spektakl bio nešto drugo: entuzijazam. U 40. godini, sa Zlatnom loptom u vitrini. Možda je, za Hrvata odraslog u mitu o Bobanu, lakše osjetiti strast u dresu Milana - navode Talijani.
Hajdukov i Dinamov dres jedan uz drugi u Hrvatskom športskom muzeju
Otvaranjem stalnog postava Hrvatski športski muzej, u kojem se već nalaze stotine vrijednih predmeta iz povijesti domaćeg sporta, želi povezati prošlost i sadašnjost te, baš poput najvećeg hrvatskog derbija Dinama i Hajduka, privući navijače, sportaše i zaljubljenike u nogomet i sport.
HNS objavio kazne za osmo kolo HNL-a: Evo tko je platio najviše
Hajduk je također zaradio kaznu zbog korištenja pirotehnike na utakmici s Lokomotivom, no njegova je gotovo duplo manja.
Mogla se dogoditi tragedija! Na Poljudu padali komadi leksana, stadion hitno zatvoren
Zapuhala je bura u Splitu, a s krova stadiona počele su padati krhotine leksana. Dogodilo se to pred sam kraj treninga Hajdukove momčadi. Epilog, Poljud će sljedeća dva dana biti zatvoren, a u međuvremenu će stići alpinisti kako bi sanirali krov!
Dalić aktivirao pretpoziv: Bivši kapetan Hajduka vraća se među Vatrene
Bradarić je standardni prvotimac talijanskoga prvoligaša Hellas Verone za koju je ove sezone upisao šest nastupa i postigao jedan pogodak.
Garcia otkrio što misli o situaciji s VAR-om pa prokomentirao protivnika: 'Zaslužili su više nego su dobili'
Još nismo imali laku utakmicu, posebice u gostima. Vukovar igra dobro kod kuće, pobijedili su protiv Rijeke, a mi to nismo uspjeli. Teška utakmica. Ako upišemo bodove unaprijed, napravit ćemo veliku grešku. To nikad ne smijete napraviti.
Zašto protivnici Dinama poste 25 sati prije utakmice? Moraju se pridržavati rigoroznih pravila
Nogometaši zagrebačkog Dinama igraju utakmicu drugog kola Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva, no njihovim suparnicima pripremu za dvoboj otežava Jom Kipur, najsvetiji dan u židovskom kalendaru, zbog kojeg su podvrgnuti strogom 25-satnom postu koji završava tek dva sata prije početka susreta
i to je nas prvak? saka jada zrela za ispadanje iz HNL prve lige,