VL
Autor
vecernji.hr
NOAH - RIJEKA

UŽIVO Rijeka odmah gubi u Europi! Mulahusejinović zabio već u šestoj minuti

Solun: Utakmica Europske lige: PAOK - HNK Rijeka
VASILIS VERVERIDIS/MOTION TEAM/EUROKINISI
02.10.2025. u 18:50
Utakmicu 1. kola Konferencijske lige između armenskog prvaka Noaha i naše Rijeke pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
NOAH
Mulahusejinović 6'
1'-0
RIJEKA
Konferencijska liga - 1. kolo, 18.45, Nacionalni stadion, Jerevan, Armenija
23'

Tempo je na utakmici relativno miran. Rijeka većinom ima posjed, ali zasad ne stvara velike prilike za udarac niti velik broj opasnih situacija. Nema puno prostora blizu gola Armenaca, dosta je to sve dobro zatvoreno.

17'

Još jedan zanimljiv pokušaj iz daljine, no sada je pokušao Rijekin igrač Justas Lasickas. Bio je gotovo kod aut linije kad je pokušao iznenaditi domaćeg vratara Fayulua, no otišao je pokušaj iznad grede. 

14'

Sangare je iz velike udaljenosti pokušao iznenaditi Zlomislića, no vratar Rijeke se ovaj put nije dao smesti.

11'

Zanimljiv duel Marina Jakoliša i Rijekinog desnog beka Ante Oreča završio je pobjedom Oreča koji je ušao u putanju bivšem igraču Hajduka i Šibenika, zagradio loptu i pustio ju u gol-aut.

10'

Rijeka se odmah pokušava vratiti u susret. Stvorio je hrvatski klub dvije do tri opasne situacije odmah po primljenom golu, no nije dolazilodo završnog udarca.

Gol
6' - ARMENCI VODE (Gol)

GOL! Noah vodi od šeste minute 1:0 protiv Rijeke. Armenci su zabili pogodak nakon udarca iz kuta, a loptu je neobično nogom u poluvoleju zahvatio Nardin Mulahusejinović koji je nekako prebacio zbunjenog Zlomislića i poentirao za vodstvo domaćina. Vratar Rijeke je pokušao boksati loptu, no u potpunosti ju promašio. I sam Mulahusejinović je bio iznenađen što je njegov 'traljav' pokušaj završio u mreži.

6'

Mulahusejinović je opasno pobjegao obrani Rijeke, ali se Radeljić na vrijeme vratio u kazneni prostor i odbio loptu u udarac iz kuta.

4'

Malo pored gola je iz slobodnog udarca otišao zanimljiv, ali ipak neprecizan pokušaj Tonija Fruka.

3'

Fruk je srušen na rubu kaznenog prostora! U njega je koljenom ušao Eteki i Rijeka ima veliku priliku iz slobodnog udarca.

1'

Počela je utakmica prvog kola ligaške faze Konferencijske lige između armenskog prvaka Noaha i hrvatskog prvaka Rijeke u Erevanu!

SASTAVI

NOAH: Fayulu - Boakye, Saintini, Mouradian, Sualehe - Oshima, Eteki, Sangare - Ferreira, Mulahusejnović, Jakoliš

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Husić, Radeljić, Devetak - Petrovič - Lasickas, Fruk, Janković, Menalo - Adu-Adjei

GDJE GLEDATI?

Televizijski prijenos utakmice dostupan je na kanalu Arenasport 2.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos prve utakmice Rijeke u novoj sezoni Konferencijske lige. Nakon osvojene titule prvaka, put kroz europske kvalifikacije Rijeku je doveo do Konferencijske lige, gdje će joj prvi protivnik biti armenski Noah. Momčad koju vodi bivši trener Dinama Sandro Perković bit će težak protivnik, ali nema dvojbe da Riječani na dalekom gostovanju mogu do pozitivnog rezultata.

Komentara 1

Avatar stomugromova_alfa
stomugromova_alfa
18:56 02.10.2025.

i to je nas prvak? saka jada zrela za ispadanje iz HNL prve lige,

