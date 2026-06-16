Kremlj Americi i Europi nudi 'Putinov put' umjesto Hormuza

Rusija bi mogla dopustiti zapadnim zemljama da se koriste njezinim Sjevernim morskim putom, odnosno, kako kažu, ne bi zabranjivala korištenje tog pomorskog puta. Rekao je to prošlog tjedna Aleksej Čekunkov, ministar razvoja ruskog Dalekog istoka i Arktika, za moskovski list Izvestija. Kako je rekao, situacija na Bliskom istoku mogla bi dovesti do povećanja prometa kroz Sjeverni morski put, pri čemu Čekunkov navodi da Kina planira povećati obujam prijevoza tom rutom na 20 milijuna tona do 2030. godine.



List navodi da stručnjaci smatraju kako bi Sjedinjene Države i Europa također mogle povećati prijevoz energenata i sirovina tom rutom koja prolazi arktičkim morima, Karskim, Laptevskim, Istočnosibirskim i Čukotskim. Rusija ondje planira znatna ulaganja, uključujući gradnju čak deset novih nuklearnih ledolomaca te postavljanje sustava u orbitu kako bi se Sjeverni morski put dodatno razvijao. Neki su koraci u tom smjeru već i poduzeti.