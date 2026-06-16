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Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Što se događa, Franak više ne sumnja u korupciju već kažu da i suci mogu griješiti!

16.06.2026. u 10:44

Za sve nas je štetno kreiranje atmosfere linča, iako će Vrhovni sud morati na proširenom 13-članom vijeću usuglasiti stavove o promjenjivim kamatama za obrtničke kredit

Udruga Franak u iščekivanju odluke svih odluka o "švicarcima", a očito sluteći da će biti u korist banaka, nastavlja svakodnevno granatirati Vrhovni sud premda se u jučer objavljenoj predstavki predsjednici VS-a i sucima Građanskog odjela obraćaju s poštovanjem i ublaženom retorikom. Sada smatraju da dvije sporne presude VS-a o obrtničkim kreditima, suprotne ranijim presudama u identičnim predmetima, nisu posljedica namjere dvaju sudskih vijeća "nego se radilo o ljudskim pogreškama i previdima, koji se mogu dogoditi svakom" pa su još dodali da ne napadaju suce i VS, već "argumentiramo ukazujemo na pogreške u radu pojedinih vijeća...".

Ključne riječi
suci zakon kamatne stope Marinko Jurasić Kolumna Vrhovni sud švicarci franak

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