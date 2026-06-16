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SEZONSKI POSAO

Oglas za sezonu u Puli privukao pažnju: Plaća je 1800 eura, no posebno je zanimljiv detalj napisan sitnim slovima

Osijek: Gra?ani kupuju u jutarnjim satima kako bi izbjegli velike vru?ine
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Lorena Posavec
16.06.2026.
u 12:51

Ponuda pokazuje koliko je tijekom turističke sezone izražena potreba za radnicima na obali

Kako se ljetna sezona na Jadranu zahuktava, sve je vidljivija i potraga za sezonskim radnicima. Poslodavci u turizmu, ugostiteljstvu i trgovini nastoje privući radnu snagu različitim pogodnostima, a jedan oglas iz Pule posebno je privukao pažnju prolaznika. Kako prenosi Telegraf, u izlogu prodavaonice poznatog hrvatskog lanca pekarnica Mlinar uočen je veliki oglas za posao, na kojem je istaknuta plaća koja bi mnogima mogla zvučati vrlo primamljivo. "U top sezoni plaća 1.800 eura", stoji na plakatu zalijepljenom na staklu poslovnice.

No, osim iznosa plaće, pažnju privlači i dodatna napomena ispisana manjim slovima ispod glavne poruke. "Potencijal cjelogodišnjeg zaposlenja", navedeno je u oglasu. Ponuda pokazuje koliko je tijekom turističke sezone izražena potreba za radnicima na obali, osobito u djelatnostima koje ovise o velikom broju gostiju i pojačanom prometu tijekom ljetnih mjeseci.

Foto: mojposao.hr

Rad u pekarnici u špici sezone može biti fizički zahtjevan i intenzivan, zbog čega poslodavci nastoje privući kandidate i višim primanjima. Posebno je zanimljivo što se u oglasu ne nudi samo sezonski posao, nego se otvara i mogućnost nastavka rada tijekom cijele godine. Za razliku od uobičajenih sezonskih poslova, koji često završavaju nakon nekoliko mjeseci, ova ponuda radnicima koji se pokažu dobrima može značiti stabilnije zaposlenje i sigurnija primanja i nakon završetka ljetne sezone.
Ključne riječi
turistička sezona oglas pekara sezonski posao Mlinar

Komentara 1

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rubinet
13:17 16.06.2026.

Je li ovo prikriveni Mlinarov oglas?

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