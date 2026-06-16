FOTO Opa, kakva guza! Manekenka (45) zapalila mreže i podržala Brazil u minijaturnom bikiniju

Brazilska manekenka Alessandra Ambrosio privukla je veliku pozornost novom objavom na društvenim mrežama u kojoj je jasno pokazala podršku brazilskoj nogometnoj reprezentaciji. Četrdesetpetogodišnja manekenka pozirala je uz bazen u kupaćem kostimu u žuto-zelenim tonovima, inspiriranim bojama brazilske zastave, a fotografija je u kratkom roku izazvala velik interes njezinih pratitelja. Na jednoj od objavljenih fotografija Ambrosio stoji uz bazen, u rukama držeći brazilsku zastavu, dok je uz objavu kratko poručila: “Idemo, Brazil”. Njezin navijački istup brzo je postao viralan, a komentari su se nizali u znak podrške i divljenja.

U bikiniju u nacionalnim bojama još je jednom istaknula ponos prema svojoj domovini, unatoč tome što već godinama gradi uspješnu međunarodnu manekensku karijeru. Objavu je u kratkom vremenu popratio velik broj reakcija, a pratitelji su je obasuli komplimentima i porukama podrške, uz mnoštvo emotikona brazilskih zastava i srca. Među komentarima su se isticali oni poput: “Moja omiljena Brazilka”, “Ne mogu te prestati pratiti”, “Kao navijač Engleske, mislim da Brazil pobjeđuje”, “Anđeo” i “Savršena”.

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Alessandra Ambrosio rođena je u gradu Erechim u Brazilu te je tijekom godina izgradila status jedne od najprepoznatljivijih figura svjetske modne industrije. Širu je slavu stekla kao jedan od “anđelica” brenda Victoria’s Secret, a tijekom karijere surađivala je s brojnim prestižnim modnim kućama i globalnim brendovima.