FOTO Seksi navijačica BiH zaludjela je internet! Kaže da je sramežljiva, no pogledajte što objavljuje

Emina Dedić strastvena je navijačica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a tijekom aktualnog Svjetskog prvenstva privukla je pozornost i simpatije publike diljem svijeta.
Emina Dedić strastvena je navijačica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a tijekom aktualnog Svjetskog prvenstva privukla je pozornost i simpatije publike diljem svijeta.
Foto: Instagram
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Tijekom utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade, televizijske kamere su je u više navrata prikazale na tribinama, što ju je preko noći pretvorilo u internetsku senzaciju. Njezina energija i navijački duh brzo su postali viralni, a brojni su je gledatelji zapamtili kao jedno od lica s tog susreta.
Tijekom utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade, televizijske kamere su je u više navrata prikazale na tribinama, što ju je preko noći pretvorilo u internetsku senzaciju. Njezina energija i navijački duh brzo su postali viralni, a brojni su je gledatelji zapamtili kao jedno od lica s tog susreta.
Foto: Instagram
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Emina je po struci magistra prava iz Bugojna, a na društvenim mrežama često objavljuje fotografije koje privlače pažnju pratitelja. Iako nogomet ne prati intenzivno, ističe da s posebnom pažnjom navija isključivo za reprezentaciju BiH.
Emina je po struci magistra prava iz Bugojna, a na društvenim mrežama često objavljuje fotografije koje privlače pažnju pratitelja. Iako nogomet ne prati intenzivno, ističe da s posebnom pažnjom navija isključivo za reprezentaciju BiH.
Foto: Instagram
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“Kad je BiH pobijedila Italiju, bila sam s rođacima i oni su me nagovorili da odemo na Svjetsko prvenstvo. To mi je bila prva utakmica reprezentacije. Iako mi je Zenica blizu Bugojna, nikada ranije nisam stigla ići na utakmicu, a na kraju sam završila u Kanadi na prvoj utakmici Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu”, ispričala je za Klix.ba, dodajući kako nije strastvena nogometna navijačica, već prati isključivo nastupe bh. reprezentacije.
“Kad je BiH pobijedila Italiju, bila sam s rođacima i oni su me nagovorili da odemo na Svjetsko prvenstvo. To mi je bila prva utakmica reprezentacije. Iako mi je Zenica blizu Bugojna, nikada ranije nisam stigla ići na utakmicu, a na kraju sam završila u Kanadi na prvoj utakmici Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu”, ispričala je za Klix.ba, dodajući kako nije strastvena nogometna navijačica, već prati isključivo nastupe bh. reprezentacije.
Foto: Instagram
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Na stadionu se pojavila u upečatljivom navijačkom izdanju, u bijelim kratkim hlačicama, dresu Edina Džeke te kapici u bojama Bosne i Hercegovine. Ruku joj je krasila privremena tetovaža s državnim simbolima, a motive ljiljana nosila je i kao modni detalj oko struka te na noktima.
Na stadionu se pojavila u upečatljivom navijačkom izdanju, u bijelim kratkim hlačicama, dresu Edina Džeke te kapici u bojama Bosne i Hercegovine. Ruku joj je krasila privremena tetovaža s državnim simbolima, a motive ljiljana nosila je i kao modni detalj oko struka te na noktima.
Foto: Instagram
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Opisala je kako je ideja za outfit nastala spontano. “Isprva sam htjela napraviti samo top s printom Bosne i Hercegovine, a zatim sam razmišljala što bih mogla nositi uz njega. Na kraju sam naručila bijele kratke hlače koje izgledaju poput suknje i dala ih dodatno tiskati”, rekla je.
Opisala je kako je ideja za outfit nastala spontano. “Isprva sam htjela napraviti samo top s printom Bosne i Hercegovine, a zatim sam razmišljala što bih mogla nositi uz njega. Na kraju sam naručila bijele kratke hlače koje izgledaju poput suknje i dala ih dodatno tiskati”, rekla je.
Foto: Instagram
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Dodala je i kako je cijeli proces bio prilično zahtjevan. “Obišla sam, vjerovali ili ne, pet različitih tiskara i svi su mi rekli da to nije moguće izvesti. Na kraju sam pronašla jedan studio koji je bio spreman zajedno sa mnom pronaći rješenje. Bilo je komplicirano, ali se na kraju itekako isplatilo”, istaknula je.
Dodala je i kako je cijeli proces bio prilično zahtjevan. “Obišla sam, vjerovali ili ne, pet različitih tiskara i svi su mi rekli da to nije moguće izvesti. Na kraju sam pronašla jedan studio koji je bio spreman zajedno sa mnom pronaći rješenje. Bilo je komplicirano, ali se na kraju itekako isplatilo”, istaknula je.
Foto: Instagram
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Unatoč iznenadnoj pažnji javnosti, priznaje kako se u novoj situaciji nije najbolje snašla. “Moram priznati da mi je sve ovo pomalo neobično. Inače sam sramežljiva osoba. Oko četiri ujutro počele su mi stizati poruke od rodbine, zvala me mama i sestra, a mobitel nije prestajao zvoniti pa nisam ni mogla spavati”, kazala je.
Unatoč iznenadnoj pažnji javnosti, priznaje kako se u novoj situaciji nije najbolje snašla. “Moram priznati da mi je sve ovo pomalo neobično. Inače sam sramežljiva osoba. Oko četiri ujutro počele su mi stizati poruke od rodbine, zvala me mama i sestra, a mobitel nije prestajao zvoniti pa nisam ni mogla spavati”, kazala je.
Foto: Instagram
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Dodala je i kako ju je nagla medijska pozornost zatekla jer inače nije navikla na takvu vrstu interesa.
Dodala je i kako ju je nagla medijska pozornost zatekla jer inače nije navikla na takvu vrstu interesa.
Foto: Instagram
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Emina Dedić je 2017. godine ponijela titulu Miss televotinga u izboru za Miss Federacije BiH, a trenutačno živi i radi u Beču.
Emina Dedić je 2017. godine ponijela titulu Miss televotinga u izboru za Miss Federacije BiH, a trenutačno živi i radi u Beču.
Foto: Instagram
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Otkrila je i svoje planove za nastavak SP-a: “Bit ću na sljedećoj utakmici u Los Angelesu. Na trećoj, nažalost, neću moći biti jer se moram vratiti na posao. No, ako Bosna i Hercegovina prođe skupinu, vrlo je vjerojatno da ću ponovno doputovati. Vjerujem da imamo kvalitetu za prolazak dalje i nadam se da ćemo uspjeti, samo ću morati vidjeti mogu li dobiti još koji slobodan dan”, zaključila je.
Otkrila je i svoje planove za nastavak SP-a: “Bit ću na sljedećoj utakmici u Los Angelesu. Na trećoj, nažalost, neću moći biti jer se moram vratiti na posao. No, ako Bosna i Hercegovina prođe skupinu, vrlo je vjerojatno da ću ponovno doputovati. Vjerujem da imamo kvalitetu za prolazak dalje i nadam se da ćemo uspjeti, samo ću morati vidjeti mogu li dobiti još koji slobodan dan”, zaključila je.
Foto: Instagram
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