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DHMZ UPALIO UPOZORENJE

Hrvatska ulazi u prvi toplinski val godine, jedna regija prva na udaru

Foto: Screenshot/Istramet
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
16.06.2026.
u 15:29

Građanima se preporučuje da tijekom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju boravak na suncu, piju dovoljno tekućine, rashlađuju prostorije u kojima borave te nose laganu i svijetlu odjeću

Nakon promjenjivog i osjetno svježijeg početka tjedna, Hrvatsku već od četvrtka očekuje naglo zatopljenje, a prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), tijekom vikenda moguće su prve pojave toplinskog vala ovog ljeta. Meteorolozi najavljuju da će temperatura zraka iz dana u dan rasti, pa će se krajem tjedna najviše dnevne vrijednosti kretati uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Istodobno će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dok će mogućnost za pljuskove i grmljavinu biti sve manja.

Početak tjedna u kontinentalnim krajevima obilježili su kiša i temperature niže od prosjeka za sredinu lipnja, dok je na Jadranu bilo toplije i sunčanije. Do četvrtka će se preko unutrašnjosti povremeno premještati vlažniji zrak pa su lokalni pljuskovi i dalje mogući, osobito u kopnenim područjima. No, prema vikendu nad našim krajevima jačat će utjecaj grebena visokog tlaka zraka sa jugozapada, koji će donijeti stabilnije i osjetno toplije vrijeme.

Foto: DHMZ

Posebno neugodne mogle bi biti noći na Jadranu. Najniža temperatura zraka na mnogim će se lokacijama zadržavati iznad 20 stupnjeva, a ponegdje bi se mogla približiti i 25 stupnjeva. Takve takozvane tropske noći otežavaju organizmu oporavak od dnevnih vrućina i dodatno povećavaju osjećaj sparine.

Prema trenutačnim prognostičkim izračunima DHMZ-a, prve naznake ispunjavanja kriterija za toplinski val koji može utjecati na zdravlje očekuju se u subotu na sjevernom Jadranu, gdje postoji povećana vjerojatnost za umjerenu razinu opasnosti. Slično vrijeme moglo bi se nastaviti i tijekom nedjelje te početkom idućeg tjedna, no za sada još nije moguće sa sigurnošću procijeniti koliko će dugo potrajati vrućine. Stručnjaci upozoravaju da toplinski valovi posljednjih godina postaju sve češći i intenzivniji te mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, osobito za starije osobe, kronične bolesnike, djecu i trudnice.

Foto: DHMZ

Građanima se preporučuje da tijekom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju boravak na suncu, piju dovoljno tekućine, rashlađuju prostorije u kojima borave te nose laganu i svijetlu odjeću. Poseban oprez potreban je kod osoba koje žive same, kao i kod kroničnih bolesnika kojima visoke temperature mogu dodatno pogoršati zdravstveno stanje. Također, djecu i kućne ljubimce nikada ne treba ostavljati u parkiranim vozilima, čak ni na kratko vrijeme.

U slučaju vrtoglavice, jake žeđi, glavobolje, slabosti ili drugih simptoma povezanih s vrućinom, preporučuje se što prije potražiti hladniji prostor, nadoknaditi tekućinu i po potrebi zatražiti liječničku pomoć. Pridržavanje preventivnih mjera može značajno smanjiti zdravstvene posljedice velikih vrućina, upozoravaju iz DHMZ-a i zdravstvenih službi.

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Ključne riječi
vrućine toplinski val dhmz

Komentara 3

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PB
pb1520
15:43 16.06.2026.

Živim ya dan kad ću na portalima moći birati koje vijesti želim, a koje ne želim gledati; biranje po temi, zemlji iz koje dolaze i sl.

NO
Normalniživot
16:03 16.06.2026.

Znači, stiže ljeto? Čudno, zar i ove godine?

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