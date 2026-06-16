Cristiano Ronaldo izgovorio svoje ime i prezime te ostavio fanove u nevjerici

Uoči prvog nastupa Portugala na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu objavljena je snimka u kojoj portugalski reprezentativci izgovaraju svoja imena, a jedna je detalj posebno zaparao uši nogometnim fanovima. U središtu priče našao se legendarni Cristiano Ronaldo (41), koji je nakon što je izgovorio svoje ime i prezime ostavio u nevjerici mnogobrojne nogometne fanove.

Naime, mnogima je bilo nevjerojatno to da se njegovo ime na portugalskom ne izgovara onako kako se i piše, te kako su svi uvijek mislili da se pravilno čita.

"Cristiano Ronaldo. Cristiano Honaldo", povukao je usporedbu jedan od fanova. "Čekaj, znači cijeli život krivo izgovaramo Ronaldovo prezime?!", komentar je ispod objave. Jedan od fanova uvjeren je da to ne može biti istina, pa je napisao: "Krivo izgovaraju svoja imena."

Iako su najbolji igrački dani daleko iza njega, legendarni bivši napadač Sportinga, Manchester Uniteda, Real Madrida i Juventusa u sjajnoj je fizičkoj formi, te će unatoč poznim godinama predvodit portugalsku reprezentaciju u svom posljednjem lovu na titulu svjetskog prvaka.