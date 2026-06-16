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ZANIMLJIV DETALJ

Cristiano Ronaldo izgovorio svoje ime i prezime te ostavio fanove u nevjerici

FIFA World Cup 2026 - Portugal Training
MARCO BELLO/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
16.06.2026.
u 17:16

U središtu priče našao se legendarni Cristiano Ronaldo (41), koji je nakon što je izgovorio svoje ime i prezime ostavio u nevjerici mnogobrojne nogometne fanove.

Uoči prvog nastupa Portugala na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu objavljena je snimka u kojoj portugalski reprezentativci izgovaraju svoja imena, a jedna je detalj posebno zaparao uši nogometnim fanovima. U središtu priče našao se legendarni Cristiano Ronaldo (41), koji je nakon što je izgovorio svoje ime i prezime ostavio u nevjerici mnogobrojne nogometne fanove. 

Naime, mnogima je bilo nevjerojatno to da se njegovo ime na portugalskom ne izgovara onako kako se i piše, te kako su svi uvijek mislili da se pravilno čita.

"Cristiano Ronaldo. Cristiano Honaldo", povukao je usporedbu jedan od fanova. "Čekaj, znači cijeli život krivo izgovaramo Ronaldovo prezime?!", komentar je ispod objave. Jedan od fanova uvjeren je da to ne može biti istina, pa je napisao: "Krivo izgovaraju svoja imena."

@sporttvportugal Como se pronuncia o nome dos nossos jogadores 🇵🇹 #sporttvportugal#sporttvportugal #fifaworldcup #tiktokdesporto ♬ som original - sport tv

Iako su najbolji igrački dani daleko iza njega, legendarni bivši napadač Sportinga, Manchester Uniteda, Real Madrida i Juventusa u sjajnoj je fizičkoj formi, te će unatoč poznim godinama predvodit portugalsku reprezentaciju u svom posljednjem lovu na titulu svjetskog prvaka.
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Ključne riječi
SP 2026.

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