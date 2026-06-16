Hajduk saznao prvog europskog protivnika, evo protiv koga će igrati bijeli

Splitski Hajduk je saznao prvog europskog suparnika u novoj sezoni. Radi se o slovačkoj Žilini s kojom će igrati u prvom pretkolu Europske lige. Prvi susret bijeli igraju kod kuće na Poljudu.

Prve utakmice na rasporedu su 9. srpnja, a uzvrati se igraju 16. Već sutra je ždrijeb za drugo pretkolo, u kojem će Hajduk saznati na koji par ide ako prođe prvog suparnika. Te su utakmice na rasporedu 23. i 30. srpnja.

Inače, Žilina je prošlu sezonu završila kao četvrtoplasirana momčad slovačke lige. Za prvakom Slovanom iz Bratislave je zaostala 16 bodova. Osvojila je i slovački kup. U povijesti je sedam puta bila prvak Slovačke, a kup je osvojila dvaput. Transfermarkt procjenjuje vrijednost kadra na 11.8 milijuna eura u odnosu na Hajdukovih 37 milijuna eura.