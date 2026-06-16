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ŽDRIJEB U NYONU

Hajduk saznao prvog europskog protivnika, evo protiv koga će igrati bijeli

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.06.2026.
u 17:14

Prve utakmice na rasporedu su 9. srpnja, a uzvrati se igraju 16. Već sutra je ždrijeb za drugo pretkolo, u kojem će Hajduk saznati na koji par ide ako prođe prvog suparnika

Splitski Hajduk je saznao prvog europskog suparnika u novoj sezoni. Radi se o slovačkoj Žilini s kojom će igrati u prvom pretkolu Europske lige. Prvi susret bijeli igraju kod kuće na Poljudu.

Prve utakmice na rasporedu su 9. srpnja, a uzvrati se igraju 16. Već sutra je ždrijeb za drugo pretkolo, u kojem će Hajduk saznati na koji par ide ako prođe prvog suparnika. Te su utakmice na rasporedu 23. i 30. srpnja.

Inače, Žilina je prošlu sezonu završila kao četvrtoplasirana momčad slovačke lige. Za prvakom Slovanom iz Bratislave je zaostala 16 bodova. Osvojila je i slovački kup. U povijesti je sedam puta bila prvak Slovačke, a kup je osvojila dvaput. Transfermarkt procjenjuje vrijednost kadra na 11.8 milijuna eura u odnosu na Hajdukovih 37 milijuna eura.

Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Ključne riječi
Žilina Europska liga Hajduk

Komentara 4

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IC
ICCO
17:46 16.06.2026.

O ne Žilina slovačka, zašto ne neki klub iz Andore ili San Marina, opet nemaju sreće sa ždrijebom :-( ...

ZA
zagi101
18:25 16.06.2026.

ma nema šanse da Hajduk to prođe

Avatar juma
juma
18:37 16.06.2026.

Jako težak protivnik za Hajduk. Mislim kako su od njih već jednom ispali i stoga je Žilina favorit, ali u nogometu ne pobjedjuju uvijek veliki.

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