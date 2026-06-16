Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZVUKLI REMI

VIDEO Iranac zgrozio svijet proslavom gola na SP-u: 'Ovo je odvratno, izbacite ih!'

World Cup - Asian Qualifiers - Group A - Iran v North Korea
Foto: Wana News Agency/REUTERS
1/5
VL
Autor
Marko Pavić
16.06.2026.
u 07:34

Mohebi je proslavom gola izazvao brojne reakcije javnosti. Iranski nogometaš tijekom proslave napravio je gestu pucanja prema tribinama.

Iran i Novi Zeland odigrali su 2:2 u svojoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu pred 70.000 navijača na stadionu SoFi u Los Angelesu. Novozelanđani su dva puta vodili, no Iran je na kraju osvojio bod.

Sve četiri momčadi  imaju po bod, budući da su Belgija i Egipat također ranije remizirali 1:1 u Seattleu.

Novi Zeland je poveo golom Elijaha Justa u sedmoj minuti. Iran je izjednačio u 31. minuti, a strijelac je bio Ramin Rezauian.

FOTO Atraktivne djevojke šetaju ispred hotela u kojem su smješteni hrvatski nogometaši
World Cup - Asian Qualifiers - Group A - Iran v North Korea
1/12

Just je drugim golom u 54. minuti vratio Novi Zeland u vodstvo od 2:1, no deset minuta kasnije izjednačio je Mohammad Mohebi

No Mohebi je proslavom gola izazvao brojne reakcije javnosti. Iranski nogometaš tijekom proslave napravio je gestu pucanja prema tribinama. Video pogledajte OVDJE.

Društvene mreže nakon toga su eksplodirale. Dio navijača poručuje da Irance treba izbaciti sa SP-a.

"Ovo je izravna prijetnja, izbacite ih", može se pročitati na društvenim mrežama.

 
Ključne riječi
SP 2026. Iran reprezentacija

Komentara 22

Pogledaj Sve
KI
Kontra indoktriniran
09:23 16.06.2026.

Arogancija Zapada pretvara se u tragikomediju, narativ o nekakvoj moći i dalje vlada medijima. Izbaciti vladara Bliskog istoka i budućeg najvećeg saveznika? Neće više Izrael, Iran će kupovati F-505, ali uvjetovati i drugima u Zaljevu kada to požele. Normalno je da će se Iran u svojoj vladavini oslanjati na vojnu silu.

Avatar mr.sc.Vaso
mr.sc.Vaso
09:08 16.06.2026.

Zločinačka država Izrael je ubila 20000 djece u zadnjih godinu dana i to nije amerikance zgrozilo....

Avatar Marathon
Marathon
08:33 16.06.2026.

Svijet ne zgrozila gesta "pucanja prema tribinama", ali svijet nije zgrozila gesta ubijanja 160 djevojčica u osnovnoj školi u Iranu. Štoviše, taj isti svijet kojeg je zgrozila GESTA pucanja prema tribinama je Amerima ostavila organizaciju Svjetskog prvenstva. Fuj, bljak, bljuv!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!