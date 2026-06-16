VIDEO Iranac zgrozio svijet proslavom gola na SP-u: 'Ovo je odvratno, izbacite ih!'

Iran i Novi Zeland odigrali su 2:2 u svojoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu pred 70.000 navijača na stadionu SoFi u Los Angelesu. Novozelanđani su dva puta vodili, no Iran je na kraju osvojio bod.

Sve četiri momčadi imaju po bod, budući da su Belgija i Egipat također ranije remizirali 1:1 u Seattleu.

Novi Zeland je poveo golom Elijaha Justa u sedmoj minuti. Iran je izjednačio u 31. minuti, a strijelac je bio Ramin Rezauian.

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Just je drugim golom u 54. minuti vratio Novi Zeland u vodstvo od 2:1, no deset minuta kasnije izjednačio je Mohammad Mohebi.

No Mohebi je proslavom gola izazvao brojne reakcije javnosti. Iranski nogometaš tijekom proslave napravio je gestu pucanja prema tribinama. Video pogledajte OVDJE.

Društvene mreže nakon toga su eksplodirale. Dio navijača poručuje da Irance treba izbaciti sa SP-a.

"Ovo je izravna prijetnja, izbacite ih", može se pročitati na društvenim mrežama.