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PROBLEMI SA ZAKONOM

O sudbini Parteya odlučivati će sud

FILE PHOTO: Villarreal and Ghana midfielder Partey, charged with rape and sexual assault, appears at Southwark Crown Court, in London
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
16.06.2026.
u 16:42

Problemi Parteya s ulaskom u Kanadu povezani su s kaznenim postupkom koji se protiv njega vodi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Igrača španjolskog Villareala tereti se za 7 optužbi za silovanje te jednom optužbom za seksualno napastovanje, a odnose se na navode 4 različitih žena, u periodu od 2020. do 2022.

Nakon što mu je odbijen ulazak u Kanadu radi optužbi za silovanje, sudbina Thomasa Parteya na ostatku Svjetskog prvenstva ostaje neizvjesna. U cijeli slučaj se uključila i ganska vlada, te su tako zatražili reviziju kanadske odluke da mu ukine vizu za ulazak u zemlju, gdje je trebao nastupiti za Ganu protiv Paname, u prvom kolu skupine L, a slučaju će na kraju odlučivati sud u Ottawi.

Problemi Parteya s ulaskom u Kanadu povezani su s kaznenim postupkom koji se protiv njega vodi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Igrača španjolskog Villareala tereti se za 7 optužbi za silovanje te jednom optužbom za seksualno napastovanje, a odnose se na navode 4 različitih žena, u periodu od 2020. do 2022. Partey se izjasnio nevinim po svim točkama optužnice, te ga očekuje sudski postupak iduće godine.

Vlada Gane, odluku je kanadskih vlasti nazvala "samovoljnom i krajnje nepravednom", te traže da se Parteyu omogući ulazak u zemlju i nastup za reprezentaciju u utakmici kojom otvaraju SP protiv Paname. Ganske vlasti također su za svog reprezentativca zatražile novi postupak za izdavanje vize, te se u cijelu priču uključio i ganski ministar vanjskih poslova, koji je poručio da država traži i diplomatske načine kako bi bivšem veznjaku Arsenala osigurala valjanu vizu. Nije poznato koliko će cijeli postupak trajati.

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SP 2026.

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