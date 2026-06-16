Prosječna plaća u Alexandriji je 5200 eura. Usporedili smo cijene s hrvatskima, a tek kad vidite koliko stoji benzin...

Iako se hrvatska nogometna reprezentacija trenutačno nalazi u Dallasu zbog utakmice prvog kola grupne faze Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Engleske, vatreni će se i dalje vraćati u svoj bazni kamp u Alexandriji, pa su priče o tom gradu i dalje itekako relevantne. Taj grad od 160 tisuća stanovnika, smješten tik uz glavni grad Washington, doista je lijepo vidjeti i doživjeti.

Plaće 5200 eura

No sve u Sjedinjenim Američkim Državama ima svoju cijenu, pa je tako ovo područje jedno od skupljih u SAD-u. Čisto kako biste stvorili dojam o tome kako se živi u ovom gradu, donosimo vam pregled najosnovnijih cijena koje smo sami provjerili u Alexandriji, ili dobili informacije od žitelja iz prve ruke. Jer, vjerujte, kad je SAD u pitanju, internet i umjetna inteligencija često lažu o cijenama.

Prije nego što se dotaknemo cijena, moramo spomenuti plaće kako bismo shvatili kakav je ondje standard. Prosječna mjesečna neto plaća, nakon što se odbiju svi porezi, iznosi oko 5200 eura, što je i do tri – četiri puta više nego u Hrvatskoj. Stoga nas nije ni najmanje iznenadilo da su cijene veće. Ipak, treba uzeti u obzir da u Alexandriji žive imućni ljudi s kvalitetnim poslovima i visokim standardom, od diplomata pa sve do, primjerice, pravnika. Cijene smo pritom iz dolara konvertirali u eure kako bismo omogućili što jednostavniju usporedbu.

Krenimo za početak s namirnicama. Za mlijeko izdvajate jedan euro, jaja su četiri eura, a kilogram piletine stoji nešto više od deset eura. Kilogram riže će vas izaći oko četiri, a kila jabuka oko pet eura, dok se cijena govedine može popeti čak i do 20 eura po kilogramu. Nakon toga svratit ćemo u pekarnicu. Kruh će vas izaći oko tri i pol eura, kroasan i muffin svaki po četiri eura, obično pecivo oko dva i pol eura, dok ćete za krišku torte izdvojiti oko šest eura, a za jedan običan zapakirani sendvič sa šunkom i sirom više od deset, čak i do 12 eura.

Na putu dalje ponestalo vam je goriva, pa stajete na benzinsku crpku. Ovdje cijene znaju znatnije varirati, ovisno o kompaniji koja prodaje benzin, ali – u Alexandriji ćete jeftinije proći nego kod nas! Litra benzina trenutačno stoji između 70 i 80 centi. Razlika se ponajprije može objasniti dvama razlozima: prvi je znatno niži porez na benzin, a drugi činjenica da su Sjedinjene Američke Države veliki proizvođač nafte, zbog čega nema potrebe za dodatnim troškovima uvoza. Dok je u Alexandriji vožnja automobilom praktički stopostotna nužnost, u Europi postoje politike koje dizanjem cijena goriva pokušavaju potaknuti građane na korištenje javnog prijevoza.

Prosječan obrok 40 eura

Kamo dalje nakon benzinske? Pa na neku kavu, iako ispijanje kava u onom smislu u kojem se to odvija kod nas, u Alexandriji gotovo i ne postoji. Moramo priznati da je kvaliteta kave u kafićima prilično loša, pa smo je odlučili sami pripremati u apartmanu. No, ako ipak poželite popiti kavu vani, ona će vas najčešće stajati oko šest eura, uz očekivanu napojnicu od barem 20 posto, što konačnu cijenu podiže na oko 7 eura i 20 centi. Nakon jutarnje kave slijedi kraći odmor, pa ručak. Okušali smo sreću u nekolicini restorana koje Alexandria nudi, a ondje bi prosječan obrok za dvije osobe mogao stajati oko 80 eura. Na svu sreću, pronašli smo jedan restoran s bosansko-hercegovačkim i hrvatskim specijalitetima koji nas je oduševio ne samo povoljnim cijenama nego i cijelom svojom pričom i pozadinom. Ako odlučite posjetiti "klasična" mjesta, morat ćete izdvojiti nešto više novca iz svog džepa. U fast food restoranima obrok će vas stajati oko 15 do 20 eura, dok u jeftinijim (ali često i manje kvalitetnim) restoranima nećete baš naići na posebne gastronomske specijalitete. Ako ne vozite, pivo u kafićima može stajati i oko deset eura, i to kafićima koji baš nisu na glasu.

Nakon tako ispunjenog dana, prirodno je poželjeti se odmoriti kod kuće. No, da biste si to uopće mogli priuštiti, odnosno imali gdje stanovati, potrebno je izdvojiti iznos koji premašuje prosječnu hrvatsku plaću samo za najam u Alexandriji. Najjeftiniji stanovi u ovom gradu kreću se oko 1700 eura, dok je prosječna cijena znatno viša i iznosi približno 2500 eura. Trosobni stan će vas u prosjeku izaći oko 3500 eura mjesečno. Međutim, kada plaće i cijene dovedemo u zajednički kontekst, životni uvjeti U Alexandriji ipak su nešto pristupačniji, iako to na prvu zvuči prilično čudno. No kada uzmete u obzir plaće, odmah vam sve postaje jasnije.