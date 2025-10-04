Tyson je pronašao suprugu u autu sa svjetski poznatim glumcem: 'Izgledao je kao da živi zadnje dane'

Kultni i ekscentrični američki boksač Mike Tyson oduvijek je imao buran ljubavni život, a u trenutku kada je trebao pokrenuti brakorazvodnu parnicu sa svojom tadašnjom suprugom Robin Givens, uslijedio je pravi šok. Pripremio je papire, a prije odlaska kod odvjetnika odlučio je svratiti kod Robin na 'oproštajni seks'. No tada je doživio pravi šok.

Ostao je na trenutak zatečen kada je vidio da je Robin već našla zamjenu za njega. Ni manje, ni više, radilo se o svjetski poznatom glumcu Bradu Pittu. Tyson je godinama kasnije objasnio da je Pitt bio potpuno skamenjen kada je ispred sebe ugledao 'čeličnog Mikea'.

- Kada me je vidio, potpuno je problijedio. Jasno je bilo da je na nekim drogama i molio me da ga ne udarim - ispričao je Tyson koji je samo godinu dana bio u braku sa Robin.

Tyson inače nema ništa protiv Pitta za kojeg tvrdi da je dobar dečko, iako je Robin kasnije komentirala da je glumac izgledao kao da 'živi posljednje trenutke svog života'.

Tyson je za medije objasnio kako se vratio natrag u kuću iako je ranije otišao.

- Neću mu poremetiti ništa od slave kada govorim o ovom detalju. Išao sam kod svog odvjetnika za razvode, pa sam prije toga svratio do svoje bivše žene. Vjerovao sam da imam pravo doći k njoj i raditi neke stvari, naime imati s njom intimne odnose. Jednog dana sam došao, pozvonio na vrata, nitko mi nije otvorio. Vratio sam se u automobil, tada sam vozio Lamborghini. No onda sam vidio da ona dolazi svojim autom, prepoznao sam ga, jer sam ga ja kupio. Želio sam joj se vratiti i brzo voditi ljubav - započeo je Tyson.

- Tada sam vidio nepoznatog čovjeka na suvozačevom mjestu. Mislio sam da je to možda njezin prijatelj. Kad su prišli bliže, vidio sam da je to muškarac. Onda sam vidio da je to Brad Pitt. Trebali ste mu vidjeti izraz lica kad me ugledao. Čini mi se da je bio malo napušen, jer znam kako to izgleda. Tada nije imao istu reputaciju kao sada, konzumirao je marihuanu u malim dozama.

- Imao je bradicu, pogledao me i djelovao je prestrašeno. Doduše, bio sam i ja malo uplašen jer je počeo glumiti filmu koji je bio sličan Matrixu, možda zna karate i te stvari. Gledao sam u njega, svašta mi je prolazilo kroz glavu, ali sam se smirio i povukao - završio je kontroverzni Tyson.