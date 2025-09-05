Spektakl kakvog svijet nije vidio: Tyson boksa protiv Mayweathera! Potvrđen je nevjerojatan meč

Sada je i službeno: Mike Tyson i Floyd Mayweather suočit će se u egzibicijskom meču na proljeće 2026. godine. Bit će to svega nekoliko mjeseci prije nego što legendarni Tyson proslavi svoj 60. rođendan. Njegov protivnik, 11 godina mlađi Mayweather, do tada će imati 49 godina. Organizator CSI Sports potvrdio je spektakl koji je iznenadio i same ljubitelje boksa.

Mayweather, poznat pod nadimkom The Money, navikao je na egzibicije i u daleko je boljoj formi od Tysona, no razlika u fizičkoj veličini između njih dvojice i dalje je golema. Floyd je u karijeri osvajao pojaseve od super perolake kategorije (-59 kg) pa sve do super veltera (-69,9 kg), dok je Tyson čitavu karijeru bio teškaš. Prije borbe protiv Jakea Paula imao je čak 103,6 kilograma.

FOTO Pogledajte najbolje trenutke revanša Usik i Furyja! Ovaj je meč ispisao povijest

Sam Tyson priznaje da je bio iznenađen kada je dobio ponudu: "Kada me CSI kontaktirao i ponudili borbu s Floydom, pomislio sam da je to nemoguće. Ali on je pristao. Ovo je nešto što nitko nije očekivao da će se dogoditi. Boks je ušao u eru potpune nepredvidivosti, a ova borba je upravo to – maksimalno nepredvidiva. Još uvijek ne mogu vjerovati da je Floyd pristao. Mislim da će to biti štetno za njegovo zdravlje, ali ako on to želi, sve je potpisano i meč ide", rekao je Tyson.

Mayweather je pak uvjeren u svoju ostavštinu i još jednom obećava spektakl: "Više od 30 godina sam u ovom sportu i nije se pojavio borac koji je uspio narušiti moju ostavštinu. Svi već znate da ću učiniti nešto posebno, bit će jako veliko, legendarno. Ja sam najbolji u ovom biznisu, a ova egzibicija pružit će fanovima ono što žele."

Dvojica velikana boksa u profesionalnim su karijerama ostvarila po 50 pobjeda, no razlika je u tome što je Tyson doživio šest poraza, dok je Floyd neporažen otišao u mirovinu. Iako mnogi smatraju da boksačima ovakvi mečevi nisu potrebni, jasno je da iza svega stoji golemi financijski motiv. I Tyson i Mayweather, kao i organizatori, zaradit će milijunske iznose. Točan datum ovog dugo iščekivanog dvoboja bit će objavljen naknadno.