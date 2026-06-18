Velike pohvale iz Srbije: 'Nisam vidio tehnički pismenije igrače na našim prostorima'

Iako je hrvatska reprezentacija u svom otvaranju Svjetskog prvenstva u Dallasu poražena od Engleske s 4:2, igra izabranika Zlatka Dalića izazvala je veliku pozornost u regiji. Iako su Vatreni pokazali slabosti u obrani kod prekida i brzih suprotničkih protunapada, što im je donijelo sedmi poraz u 12 međusobnih dvoboja s Gordim Albionom, pojedini dijelovi igre ostavili su snažan dojam.

Posebno oduševljen izvedbom, osobito u prvih 45 minuta, bio je analitičar RTS-a Rade Bogdanović. "Danas smo vidjeli da snaga klade valja, a um caruje. Ovih 11 hrvatskih nogometaša... Nisam vidio tehnički pismenije igrače na našim prostorima. Nesebična igra, povratna lopta, šut, ovaj drugi gol je čisto savršenstvo", kazao je Bogdanović, dodajući kako je riječ o vrlo inteligentnoj ekipi koja njeguje jednostavnu, ali učinkovitu igru.

"Hrvati igraju nogomet, to je jednostavna igra. Kolektiv je jako važan, imaju kemiju", naglasio je Bogdanović, posebno istaknuvši pojedinačne reakcije hrvatskih reprezentativaca: "Gvardiol s takvom mirnoćom prima loptu, drugi središnji bek je toliko drzak da je uzeo loptu na 30 metara na visoki presing Engleza i još počeo driblati." Ipak, Bogdanović nije bježao ni od kritika. Uz razumijevanje za promašeni jedanaesterac Luke Modrića, istaknuo je kako se neke stvari nisu smjele dogoditi: "Morali su bolje i kod kornera. Kad ostavite Harryja Kanea samog, na njegovoj klasi i nogometnom znanju... to je kažnjivo."

Da podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Dallasu, pred 70.389 gledatelja, izgubila je od Engleske s 2-4 (2-2). Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela. Početkom nastavka, već u 47. minuti, za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham, da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2.

Kasnije su nogometaši Gane pobijedili reprezentaciju Paname s 1-0 (0-0) u drugoj utakmici skupine L Svjetskog prvenstva odigranoj u Torontu, a pobjednički pogodak su postigli u petoj minuti sučevog dodatka. Strijelac je bio Caleb Yirenkyi na asistenciju Brandona Thomas-Asantea. Nakon prvog kola Engleska je vodeća na ljestvici skupine s tri boda, koliko ima i Gana. Treća je Panama, a četvrta Hrvatska, obje bez bodova. Panama će i sljedeću utakmicu odigrati u Torontu, 24. lipnja (1.00 sat), kad je će joj suparnik biti reprezentacija Hrvatske. Reprezentacija Gane će u 2. kolu igrati protiv Engleske, a taj će dvoboj biti odigran 23. lipnja (22.00 sata) u Bostonu