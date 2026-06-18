Treba li se Hrvatska bojati? Ugledni The Athletic: 'Vatreni nemaju razloga za strah'

Nakon što je Engleska u uzbudljivom dvoboju svladala Hrvatsku s 4:2, mnogi su s nestrpljenjem iščekivali susret između Gane i Paname kako bi procijenili snagu ostatka skupine L. No, ako je suditi prema onome što smo vidjeli na stadionu BMO Field, hrvatska reprezentacija, ali i Engleska, objektivno nemaju previše razloga za strah.

U analizi koju su objavili ugledni novinari The Athletica, Amy Lawrence, Jacob Whitehead i Julian McKenzie, susret Gane i Paname ocijenjen je kao utakmica "niske kvalitete s vrlo malo prilika", odigrana u tmurnim i kišnim uvjetima. Gana je do pobjede od 1:0 stigla tek u 95. minuti, što je ujedno i najkasniji pobjednički pogodak na dosadašnjem dijelu turnira. Caleb Yirenkyi, 20-godišnjak koji je u drugom poluvremenu promašio priliku koju su mediji nazvali nečuvenom, uspio je ugurati loptu u mrežu nakon asistencije Brandona Thomas-Asantea.

Analitičari The Athletica su jasni u svojoj ocjeni: "Je li bilo uzbudljivo? Da. Je li bilo uvjerljivo? Ne." Ističu kako ova momčad Gane, koja se nalazi na 72. mjestu FIFA-ine ljestvice, nije ekipa iz "zlatnih dana". Unatoč pobjedi, primjećuju manjak jasnoće i kreativnosti potrebne za ugrožavanje snažnijih protivnika. S druge strane, Panama je igrala sa zavidnim intenzitetom, ali im je nedostajalo "nemilosrdnosti" u završnici, pri čemu su oba tima pokazala vrlo "divlje" pristupe pri pokušajima udaraca prema golu.

Susret je obilježila i jedna apsurdna situacija – tzv. hydration breaks (pauze za osvježenje). Iako su se igrači borili po kiši, a navijači na tribinama bili prisiljeni nositi kabanice, sudac je u oba poluvremena odredio pauzu za hidrataciju. Taj potez navijači su dočekali salvom zvižduka, a novinar Julian McKenzie primijetio je kako te pauze, koje televizijske kuće koriste za emitiranje reklama, postaju "priča ovog Svjetskog prvenstva" te bi mogle trajno promijeniti način na koji gledamo nogometne utakmice.

Dok engleski i hrvatski izbornici mogu odahnuti jer prikazana kvaliteta Gane i Paname ne djeluje prijeteće, analitičari upozoravaju da na ovom turniru "pobjede nisu zajamčene", što su već dokazale reprezentacije poput Španjolske i Portugala. Za Hrvatsku, nakon poraza od Engleske, slijede dvije utakmice koje će zahtijevati puno više taktičke discipline i efikasnosti ako "Vatreni" žele izbjeći scenarij u kojem se nakon grupne faze opraštaju od turnira. Objektivno gledano, ako Hrvatska podigne razinu svoje igre, Gana i Panama ne bi trebale predstavljati nepremostivu prepreku, smatra ugledni The Athletic.