Harry Kane otkrio kako je nadmudrio Livakovića: 'Analizirao sam ga, znao sam da će se pomaknuti'

Engleski napadač Harry Kane nakon pobjede od 4:2 protiv Hrvatske u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva otkrio je kako je njegov „isprekidani“ zalet prilikom izvođenja jedanaesterca bio pomno osmišljena taktika.

Kane je doveo Englesku u vodstvo tek iz drugog pokušaja, nakon što je VAR intervenirao jer je hrvatski vratar Dominik Livaković ranije napustio gol-crtu prilikom prvog udarca koji je obranio. „Kada sam gledao snimke, vidio sam da se voli rano kretati, pa sam znao da postoji šansa da će, ako zastanem u zaletu, izaći s crte“, izjavio je Kane za BBC Sport.

Napadač Bayerna priznao je da je bio oko 80 posto siguran da je Livaković kod prve obrane prekršio pravila. Prilikom ponovljenog jedanaesterca Kane je blago promijenio tehniku i uspješno svladao hrvatskog vratara. „Zbog toga radim analizu i istraživanje, a na kraju je to za mene ispalo odlično“, dodao je kapetan Engleske. Zanimljivo je da ovo nije prvi put ove sezone da je Kane iskoristio istu taktiku. Slična situacija dogodila se i u Ligi prvaka protiv Atalante, kada je napadač također predvidio kretanje vratara i iznudio ponavljanje udarca.

Da podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Dallasu, pred 70.389 gledatelja, izgubila je od Engleske s 2-4 (2-2). Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela. Početkom nastavka, već u 47. minuti, za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham, da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2.

Kapetan engleske reprezentacije za prvi gol svladao Dominika Livakovića iz drugog pokušaja s bijele točke. Prvi udarac Livaković mu je sjajno obranio, ali nakon intervencije VAR suca Jeromea Brisarda glavni je sudac dvoboja Clement Turpin dosudio ponavljanje najstrože kazne jer je uočeno kako je Livaković prerano napustio gol-liniju. O spornoj situaciji u emisiji HRT-a govorio je bivši hrvatski sudac Bruno Marić, koji je istaknuo kako je Turpin u cijelosti bio dosljedan svojoj reputaciji te da su njegove odluke na terenu bile ispravne. “Turpin je bio u skladu sa svojom reputacijom, doista su sve odluke na terenu bile jako dobre”, rekao je Marić, osvrnuvši se potom na poništenje i ponavljanje jedanaesterca.

"Prekršaj za penal ne treba posebno analizirati. Ono što je izazvalo interes navijača je poništavanje penala. Tehnologija sucu u VAR sobi odmah javlja da je napravljen prekršaj prekoračenje gol-linije tijekom izvođenja penala. On je samo provjerio kamere koje su mu bile dostupne i javio je glavnom sucu. To je činjenična odluka; to nije odluka suca na terenu, nego VAR sobe", kazao je. Marić je dodao i kako bi bolja komunikacija odluke prema gledateljima smanjila nedoumice: “Voljeli bismo da je ta odluka bila prikazana odmah i transparentno, a ne da smo morali čekati neko vrijeme da bismo se uvjerili u odluku VAR sobe.”