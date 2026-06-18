Kalkulacije za osminu finala nakon pobjede Gane: Što Vatrenima sada treba za prolazak skupine

Nakon prvog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu 2026. godine situacija je kristalno jasna: Engleska i Gana su u prednosti, dok Hrvatska i Panama moraju tražiti povratak u borbu za prolazak u nokaut-fazu. Iako je poraz od Engleske bio težak udarac za izabranike Zlatka Dalića, kalkulacije su i dalje otvorene. U nastavku donosimo pregled što svakoj od reprezentacija treba za plasman među 16 najboljih.

Engleska (3 boda) – Engleska je u najboljoj poziciji. Pobjeda u sljedećem kolu protiv Gane matematički bi im osigurala prolazak dalje. U slučaju remija, s četiri boda bila bi vrlo blizu osmine finala, no o plasmanu bi vjerojatno odlučivalo posljednje kolo protiv Paname.

Gana (3 boda) – Pobjeda protiv Paname „Crnim zvijezdama“ širom je otvorila vrata prema sljedećoj fazi natjecanja. Međutim, idući susret protiv Engleske test je njihove realne snage. Ako iznenade Engleze, osigurali bi prolazak. Ako izgube, njihova sudbina ovisit će o zadnjem kolu protiv Hrvatske, gdje bi im bod vjerojatno bio dovoljan za prolaz ovisno o gol-razlici.

Hrvatska (0 bodova) – Situacija za Hrvatsku je zahtjevna, ali daleko od izgubljene. Hrvatska u iduće dvije utakmice mora osvojiti minimalno četiri, a idealno šest bodova. Pobjeda protiv Paname u drugom kolu vratila bi nas na tri boda. Tada bi u posljednjem kolu protiv Gane pobjeda donijela siguran prolazak dalje (sa 6 bodova), dok bi remi značio da ovisimo o drugim rezultatima i gol-razlici. Svaki novi poraz gotovo sigurno znači oproštaj od turnira, dok nas četiri boda iz preostala dva susreta stavljaju u ozbiljnu konkurenciju za drugo mjesto, ovisno o ishodu utakmice Engleske i Gane.

Panama (0 bodova) – Panama se nalazi u najtežoj poziciji. Nakon minimalnog poraza od Gane, moraju tražiti bodove protiv Hrvatske i Engleske. Čak i jedna pobjeda u preostalim susretima ostavlja ih u igri za treće mjesto, ali s nula bodova iz prve utakmice njima sada trebaju "podvizi" protiv favorita skupine.

Da podsjetimo, nogometaši Gane pobijedili su reprezentaciju Paname s 1-0 (0-0) u drugoj utakmici skupine L Svjetskog prvenstva odigranoj u Torontu, a pobjednički pogodak su postigli u petoj minuti sučevog dodatka. Strijelac je bio Caleb Yirenkyi na asistenciju Brandona Thomas-Asantea. Ranije je reprezentacija Engleske slavila protiv Hrvatske 4-2 (2-2).

Nakon prvog kola Engleska je vodeća na ljestvici skupine s tri boda, koliko ima i Gana. Treća je Panama, a četvrta Hrvatska, obje bez bodova. Panama će i sljedeću utakmicu odigrati u Torontu, 24. lipnja (1.00 sat), kad je će joj suparnik biti reprezentacija Hrvatske. Reprezentacija Gane će u 2. kolu igrati protiv Engleske, a taj će dvoboj biti odigran 23. lipnja (22.00 sata) u Bostonu.