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Thomas Tuchel

Engleski izbornik: Hrvatska je vrlo zahtjevna, odlično smo reagirali u drugom poluvremenu

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
18.06.2026.
u 05:00

- Naša reakcija u drugom poluvremenu bila je sjajna. Važno je što smo uspjeli smiriti nervozu koja nas je pratila i pokazati svoje najbolje izdanje nakon odmora. Nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu jer smo današnjim pristupom i zalaganjem zaslužili pobjedu.

Engleska nogometna reprezentacija pobjedom nad Hrvatskom (4:2) krenula je na Svjetskom prvenstvu od kojega mnogo očekuje. Izbornik Thomas Tuchel bio je zadovoljan viđenim.

- Bila je to teška utakmica protiv zahtjevnog suparnika, posebno u prvom poluvremenu. Vrlo sam zadovoljan reakcijom naše momčadi. Pokazali smo puno energije, upravo ono što smo željeli vidjeti. Najviše me veseli zbog navijača - rekao je Tuchel i dodao:

- Naša reakcija u drugom poluvremenu bila je sjajna. Važno je što smo uspjeli smiriti nervozu koja nas je pratila i pokazati svoje najbolje izdanje nakon odmora. Nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu jer smo današnjim pristupom i zalaganjem zaslužili pobjedu.

Na kraju je zaključio:

- U drugom dijelu nismo imali što izgubiti. Morali smo snažno pritisnuti suparnika kako bismo došli do pobjede i momčad je na to odgovorila na najbolji mogući način. Bila je to odlična reakcija protiv vrlo zahtjevnog protivnika.

VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
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Ključne riječi
Engleska reprezentacija Thomas Tuchel

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