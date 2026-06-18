Engleski izbornik: Hrvatska je vrlo zahtjevna, odlično smo reagirali u drugom poluvremenu

Engleska nogometna reprezentacija pobjedom nad Hrvatskom (4:2) krenula je na Svjetskom prvenstvu od kojega mnogo očekuje. Izbornik Thomas Tuchel bio je zadovoljan viđenim.

- Bila je to teška utakmica protiv zahtjevnog suparnika, posebno u prvom poluvremenu. Vrlo sam zadovoljan reakcijom naše momčadi. Pokazali smo puno energije, upravo ono što smo željeli vidjeti. Najviše me veseli zbog navijača - rekao je Tuchel i dodao:

- Naša reakcija u drugom poluvremenu bila je sjajna. Važno je što smo uspjeli smiriti nervozu koja nas je pratila i pokazati svoje najbolje izdanje nakon odmora. Nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu jer smo današnjim pristupom i zalaganjem zaslužili pobjedu.

Na kraju je zaključio:

- U drugom dijelu nismo imali što izgubiti. Morali smo snažno pritisnuti suparnika kako bismo došli do pobjede i momčad je na to odgovorila na najbolji mogući način. Bila je to odlična reakcija protiv vrlo zahtjevnog protivnika.