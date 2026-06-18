FOTO Ove prizore ne vidite na TV-u: Znamo što to ova vojska ljudi radi s mini grabljama na terenu

Svjetsko prvenstvo 2026. godine u skupini L otvoreno je uz puno uzbuđenja. Nakon što je Engleska s 4:2 svladala Hrvatsku, Gana je u Torontu pogotkom Caleba Yirenkyija u 95. minuti srušila Panamu (1:0). Dok su navijači slavili dramatičan rasplet, naš reporter iz Toronta Danijel Lijović zabilježio je prizor koji je na poluvremenu iznenadio mnoge prisutne na stadionu BMO Field.

Naime, čim su igrači otišli u svlačionice, travnjak je "okupirala" prava mala vojska radnika. Desetak djelatnika opremljenih mini-grabljama i alatima za sanaciju terena užurbano je krenulo u akciju. Kako javlja Lijović, njihov je zadatak bio u rekordnom roku popuniti izrovane dijelove travnjaka koji su stradali pod kopačkama igrača u prvom dijelu, dok su drugi dio ekipe činili redari koji su s terena uklanjali otpatke i ostatke materijala.

Što se tiče samog nogometa, utakmica je bila tvrda i taktički zahtjevna. Panama je u prvom dijelu izgledala kao puno opasnija momčad, dok Gana u prvih 45 minuta nije uputila niti jedan udarac u okvir suparničkog gola. Ipak, momčad Carlosa Quieroza u nastavku je pokazala lice "Crnih zvijezda" koje se ne predaju. Kako se utakmica bližila kraju, Panama je otvarala sve više prostora, što je Gana kaznila duboko u sudačkoj nadoknadi. Nakon akcije koju je kreirao Brandon Thomas-Asante, Yirenkyi je iz blizine zakucao loptu u mrežu za erupciju oduševljenja.

Foto: Danijel Lijović

Ovaj rezultat znatno komplicira situaciju u skupini L uoči nastavka turnira. Ljestvica nakon prvog kola izgleda ovako: Engleska i Gana drže vrh s po tri boda, dok su Panama i Hrvatska ostale bez bodova. Za "Vatrene" ovaj ishod znači da utakmica protiv Paname, koja se igra 24. lipnja u 1.00 sat po našem vremenu, postaje "biti ili ne biti". Zlatko Dalić i njegovi izabranici nemaju više pravo na krivi korak ako žele zadržati nadu u prolazak skupine, dok će Gana svoju snagu testirati protiv moćne Engleske u Bostonu, 23. lipnja u 22.00 sata.