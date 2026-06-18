Gana pobjedom nad Panamom zakomplicirala situaciju u skupini: Afrikanci zabili u zadnjim minutama

U susretu prvog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu 2026. reprezentacija Gane svladala je Panamu rezultatom 1:0. U utakmici koja se igrala na stadionu BMO u Torontu Gana je unatoč turbulentnom razdoblju i izostanku ključnog veznjaka Thomasa Parteyja uspjela osigurati važna tri boda koja potpuno mijenjaju dinamiku u hrvatskoj skupini.

Gana je u turnir ušla uz velike unutarnje turbulencije nakon što je u travnju smijenjen izbornik Otto Addo, a na njegovo mjesto stigao Carlos Queiroz. Queiroz je uoči prvenstva povukao niz hrabrih poteza, izostavivši neke od glavnih zvijezda poput Mohammeda Kudusa i Princea Owusua, dok je izostanak Thomasa Parteyja bio dodatni udarac za momčad nakon što mu kanadske vlasti nisu odobrile vizu zbog pravnih postupaka koji se protiv njega vode u Londonu.

Unatoč svim tim problemima, ganska momčad pokazala je borbenost i čvrstinu, uspjela je neutralizirati panamsku ofenzivnu igru te u ključnom trenutku, u 95. minuti utakmice, postići pogodak vrijedan pobjede. Pogodak je postigao Caleb Yirenkyi na asistenciju Brandona Thomas-Asantea. Panama je, međutim, bila puno bolja u prvom poluvremenu, u kojem je Gana ostala bez ijednog udarca na gol. No, u drugom poluvremenu je Gana postala opasnija i zaprijetila nekoliko puta. Momčad pod vodstvom Carlosa Quieroza je u samoj završnici dvoboja iskoristila prostor koji im je ostavila Panama u nastojanju da dođe do pogotka te je iz brzog protunapada Gana došla do gola vrijednog velika tri boda.

Ovaj rezultat iz Toronta direktno utječe na Hrvatsku, koja je nakon poraza od Engleske (2:4) ostala na dnu ljestvice skupine L bez bodova. Engleska i Gana imaju jednak broj bodova, ali je Engleska ispred zbog većeg broja postignutih pogodaka i bolje ukupne gol-razlike. Panama će i sljedeću utakmicu odigrati u Torontu, 24. lipnja (1.00 sat), kad je će joj suparnik biti reprezentacija Hrvatske. Reprezentacija Gane će u 2. kolu igrati protiv Engleske, a taj će dvoboj biti odigran 23. lipnja (22.00 sata) u Bostonu.