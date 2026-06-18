Modrić iskreno o penalu: 'Nesmotreno, malo sam ga dirao. Livaković? Nekad gledaju svaku sitnicu, nekad ne'

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom od 2:4 protiv Engleske otvorila je nastup u skupini L na Svjetskom prvenstvu u Dallasu. Iako su se "Vatreni" dvaput uspješno vraćali iz rezultatskog zaostatka, treći primljeni pogodak u nastavku susreta pokazao se kao nepremostiva prepreka.

Luka Modrić, koji je skrivio jedanaesterac u ranoj fazi utakmice, priznao je kako nije imao svoju večer. Bio je to prvi penal koji je skrivio u čak 716 utakmica, a zbog taktičkih promjena napustio je igru u 58. minuti. „Nesmotren penal, malo sam ga dirao, ali dovoljno da sudac dosudi jedanaesterac. U prvom poluvremenu bili smo ravnopravni, ali primili smo jeftine golove. Treći pogodak nas je ubio i nismo imali snage za povratak“, izjavio je kapetan nakon susreta. Komentirao je i VAR intervenciju pri ponavljanju jedanaesterca: „Kažu da je Livi izašao malo s crte. Nekad gledaju svaki detalj i sitnicu, nekad ne. Šteta, ali moramo okrenuti stranicu i ostvariti minimalni cilj u preostale dvije utakmice.“

Izbornik Zlatko Dalić nije skrivao nezadovoljstvo defenzivnom igrom, posebice pri branjenju prekida, za koje su se reprezentativci pripremali, ali ih nisu uspjeli kontrolirati. „Iza nas je čudna utakmica. Bili smo dobri u fazi napada, ali izuzetno loši u obrani. Primili smo četiri pogotka, što je previše. Drugi gol, gdje igrač stoji potpuno sam i zabija glavom, bilo je katastrofalno“, istaknuo je Dalić.

S obzirom na povijest koja kaže da Hrvatska na svjetskim prvenstvima nije prolazila skupinu kada bi izgubila prvu utakmicu, pritisak pred nadolazeće dvoboje je velik. „Prva utakmica uvijek usmjerava turnir. Više nemamo pravo na pogreške. Moramo ostvariti dobre rezultate protiv Paname i Gane kako bismo prošli dalje“, zaključio je izbornik.

Mladi branič Luka Vušković nakon susreta je istaknuo kako momčad mora brzo okrenuti fokus na sljedeće utakmice. “Sve u svemu, imali smo neke dobre stvari, ali i dosta loših. Iz tih loših moramo naučiti i pripremiti se za drugu utakmicu”, rekao je Vušković. Osvrnuo se i na svoju ulogu kod prekida: “Mislim da sam i ja mogao bolje kod kornera reagirati, ali što je tu je. Suigrači su mi rekli da glavu gore. Izgubili smo protiv top ekipe, idemo na iduću utakmicu dati sve od sebe.”

Joško Gvardiol naglasio je kako se ekipa mora brzo prilagoditi i podići razinu igre, posebno u kontekstu zahtjevnog rasporeda. “Osjećam se dobro iako nisam dugo igrao. Nakon ozljede se osjećam jako dobro. Igram nešto drugačiju ulogu nego u klubu, nisam toliko ofenzivan. Dobra stvar je da imamo vremena za pripremu za buduću utakmicu”, rekao je Gvardiol. Dodao je kako momčad mora zadržati mentalnu snagu: “Nije lako vratiti se nakon poraza, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu. Moramo se dobro pripremiti. Organizirat ćemo se i pokušati uzeti što više bodova u dvije utakmice.”

Govorio je potom i o samom tijeku utakmice i razlici između dvije momčadi. "Znamo njihove kvalitete. Jako su opasni, znali smo da će nas male greške koštati i to se dogodilo. Imali smo i mi nekoliko šansi, ne koliko i oni. Nismo bili na nivou na kojem bismo trebali biti protiv takve reprezentacije. Proći ćemo snimku Kaneova drugog gola, teško mi je to komentirati", zaključio je.