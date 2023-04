Tri najjača aduta izgubila tehničkim tušem, Kamenjašević izborio repasaž

U danu u kojem su u Areni Zagreb nastupali naši najjači aduti, hrvatski domaćini hrvačkog Prvenstva Europe doživjeli su hladan tuš. Sva trojica naših boraca - Ivan Lizatović (63 kg), Antonio Kamenjašević (77 kg) i Ivan Huklek (87 kg) - prošli su svoje prve borbe a u nastavku su naletjeli na, za njih, ovaj dan nepremostive prepreke.

Za nepovjerovati je da su Liza, Kameni i Huco - odreda - izgubili na tehničku superiornost odnosno tehničkim tušem pri čemu će samo najmlađi od njih imati priliku za popravni.

Nakon što je pobijedio austrijskog Egipćanina Al Obaidija (6:3), Lizatović je pobijeđen od Armenca Poghosyana (1:10). Na pitanje je li suparnik bio toliko izvrstan ili si Ivan ipak nešto predbacuje odgovorio je ovako:

- S njim sam se borio na prošlo Svjetskom prvenstvu i izgubio sam na rezultat 1:1 odnosno na to da je on osvojio posljednji bod. I ova borba je krenula u istom smjeru, no on me digao dvaput za po četiri boda i tu je bio kraj.

S 34 godine na leđima, Lizatović je najstariji hrvatski reprezentativac.

- Stariji sam nekoliko dana od Bože Starčeviću a znate da na mladima svijet ostaje. Nadao sam se da ću doći u priliku završiti karijeru s još jednom europskom broncom no moj Armenac nije izborio finale.

Zar se osvajač europske bronce iz Novog Sada (2017.) doista ostavlja hrvanja? Zar je to ovaj dugogodišnji član zagrebačke Lokomotive već odlučio?

- Pa nisam još, ali 99 posto da jesam.

I Lizatović je ostao začuđen ishodima borci ostale dvojice Hrvata.

- Svi smo prošli prvo kolo a potom izgubili na isti način, tehnički tušem. Izgleda da nas domaći teren ne ide. Nisu ti borci koji su nas pobijedili ni približno toliko kvalitetniji koliko bi to netko iz rezultata mogao zaključiti.

Govorio je o tome, pokušavajući utješiti borce, i trener reprezentacije Anton Đok:

- Nekad jedna tehnika preokrene meč, nekad i cijeli turnir ode u krivom smjeru. Doći do medalje u ovom sportu znači da si dobio niz rovovskih bitaka, da si eliminirao neke prvake.

Nažalost, naši dečki takve u petak nisu uspjeli eliminirati pa je tako olimpijac Ivan Huklek izgubio od Gruzijca Gobazdea (0:9) koji je na koncu izgubio u polufinalu od Turčina Čengiza.

Za razliku od Hukleka, Antonio Kamenjašević se ipak domogao repasaža. Nakon što mu je u kvalifikacijama predao Šveđanin Olofsson (zbog teške ozljede lakta usred borbe), Kameni je u četvrtfinalu izgubio od bivšeg svjetskog i aktualnog europskog prvaka Amoyana (0:10) no dotični se probio do finala pa će Kameni danas (subota) imati priliku popraviti dojam.

- Ako želim biti najbolji onda moram i pobjeđivati najbolje a ja to danas nisam uspio. Imali smo jako dobre pripreme, na zagrebačkom Grand Prixu pobijedio sam doprvaka svijeta i vjerovao sam da mogu do medalje. Kondicijski sam spreman i vjerujem da to još uvijek mogu - kazao je Kamenjašević koji već ima jednu europsku broncu osvojenu 2021. u Varšavi.

Kamenjašević će svoju repasažnu borbu imati u subotu kada nastupa i preostalih pet naših hrvača - Mihael Bešenić (60 kg), Luka Ivančić (67 kg), Pavel Puklavec (72 kg), Filip Šačić (82 kg) i Filip Smetko (97 kg).