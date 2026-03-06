Naši Portali
BORILAČKI SPEKTAKL

McGregor neće nastupiti u Bijeloj kući, no najavljen je povratak najvećeg u MMA povijesti

Irish boxer and mixed martial arts fighter Conor McGregor speaks to the media
Foto: CNP/AdMedia
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
06.03.2026.
u 22:01

Dobro upućeni novinar Ariel Helwani ističe kako je vrlo izgledno da će Jon Jones, po mnogima najveći MMA borac svih vremena, biti dio tog povijesnog događaja.

Ostala su još samo tri mjeseca do UFC-ovog spektakla u Bijeloj kući, zakazanog za 14. lipnja, a sve su glasnija šaputanja tko će se boriti na toj jedinstvenoj priredbi.

Dobro upućeni novinar Ariel Helwani ističe kako je vrlo izgledno da će Jon Jones, po mnogima najveći MMA borac svih vremena, biti dio tog povijesnog događaja.

Helwani također otkriva kako će Conor McGregor svoj dugoočekivani povratak morati potražiti na nekom drugom eventu tijekom ljeta, što je veliko iznenađenje za fanove koji su ga očekivali kao glavnu zvijezdu, piše Marca, a prenosi Croring.

Slavni Irac mjesecima je izvan medijske pozornosti i posvećen isključivo treninzima kako bi se pet godina nakon posljednje borbe trijumfalno vratio u oktogon.

Njegova namjera bila je nastupiti u Bijeloj kući, no prema Helwanijevim riječima problem je u tome da taj event nije planiran kao klasični PPV-u, što znači da ‘Notorious’ ne bi mogao zaraditi iznos koji očekuje.

– Čini se kako nećemo gledati Conor u Bijeloj kući. Novac se ne zarađuje na tom eventu – potvrdio je Helwani.

I McGregor je izjavio kako se uskoro planira vratiti borbama, ali nije mogao potvrditi da će to biti ispred rezidencije trenutačnog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

– Pregovaram s UFC-om o borbi, bilo u Bijeloj kući ili negdje drugdje, negdje tijekom ljeta. Vraćam se – istaknuo je Conor McGregor.

Helwani je u bombastičnoj izjavi najavio potencijalnu borbu između Jona Jonesa i Alexa Pereire za pojas prvaka teške kategorije, što bi bio i glavni meč večeri.

Iz tog razloga borci poput Ilie Topurije i Justina Gaethjea nisu znali hoće li biti dio glavnog programa u Bijeloj kući. U međuvremenu se privremeni prvak teške kategorije Tom Aspinall i dalje oporavlja od teške ozljede oka.

‘Bones’ je nedavno otkrio kako pregovora s UFC-om o svom povratku borbama, što dodatno potpiruje nagađanja o njegovom nastupu na ovom velikom događaju.

Najava borbe između Jirija Prochazke i Carlosa Ulberga za upražnjeni pojas poluteške kategorije na priredbi UFC 327 jasan je znak da je ‘Poatan’ napustio diviziju.

Time je potvrdio svoj prelazak u tešku kategoriju s jednim ciljem, a to je postati prvi trostruki prvak u povijesti UFC-a.

– Zasad je plan da se na UFC-ovoj priredbi u Bijeloj kući bore Jones i Pereira. Čini se da je to komplicirano dogovoriti… Ali ako se ta borba ne realizira, onda bi se Pereira mogao boriti protiv Ciryla Ganea – otkrio je Ariel Helwani.

MMA Conor McGregor

