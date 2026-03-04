MMA zvijezda u usponu (30) tragično ubijena tijekom masovne pucnjave, ranjeno još 14 ljudi

MMA zvijezda u usponu Jorge Pederson (30) tragično je ubijen tijekom masovne pucnjave koja se u nedjelju dogodila u Teksasu. Pederson je jedna od tri smrtno stradale osobe u napadu u jednom kafiću u Austinu, u kojem je ranjeno još 14 ljudi. Njegova smrt potvrđena je u utorak navečer, nakon što je bio priključen na aparate za održavanje života, javio je NBC News.

Pederson je inače rodom iz Glenwooda u Minnesoti, preselio se u Teksas samo dva tjedna prije tragedije kako bi se posvetio svojoj borilačkoj karijeri. Borio se u poluteškoj kategoriji s amaterskim omjerom 4-2. Prošle godine ostvario je jednu pobjedu prisilnom predajom, dok je jedan meč izgubio sudačkom odlukom.

Napadač je bio 53-godišnjeg senegalskog državljanina Ndiagaua Diagnea, kojeg je na mjestu događaja usmrtila je policija. Prema pisanju Associated Pressa, na sebi je imao odjeću s iranskom zastavom i natpisom 'Vlasništvo Allaha'.

Vlasti su rekle da se automobilom dovezao niz ulicu, parkirao, zatim je izašao s puškom pa počeo pucati na prolaznike i goste u pivskom vrtu Buford's Backyard Beer Garden. U napadu su ubijeni 19-godišnji Ryder Harrington te 21-godišnja Savitha Shan.

Šefica policije u Austinu Lisa Davis potvrdila je da je istraga incidenta u tijeku: