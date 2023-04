Trener Žugaj: Hrvačice su natprosječno snažne i izdržljive mlade žene

Drugog dana ženskih natjecanja na seniorskom Prvenstvu Europe u zagrebačkoj Areni nastupile su tri hrvatske hrvačice s očekivanim ishodom. Budući da je riječ o dvjema juniorkama (Anđelić, Nogić) i jednoj mlađoj seniorki (Gerić), nije se ni moglo očekivati nešto spektakularno.

Jer svima njima, pa tako i Marti Besek (17), koja je nastupila dan prije, ovo je bio debi na najvećim seniorskim natjecanjima, pri čemu ove tri tinejdžerice vjerojatno ne bi ni nastupile da se ovo prvenstvo ne održava u Zagrebu.

Uostalom, sve tri bile su i najmlađe sudionice u svojoj kategoriji pa nam je, nakon što je izgubila od devet godina starije Poljakinje Sperke (1:11), Milla Anđelić (72 kg), kazala:

– Kao najmlađa u kategoriji imat ću još puno prilika, a jasno mi je da mi je potrebno još puno iskustva da bih se natjecala na ovoj razini.

Milli je 18 godina, učenica je trećeg razreda zagrebačke Opće gimnazije, a već deset godina bavi se hrvanjem, u kojem je završila baš kao i starija sestra Nika Slavica, koja je još uvijek aktivna i sprema se za Prvenstvo Hrvatske.

Na spomen hrvanja kao izabranog sporta prva reakcija mame Dubravke bila je "ni govora", no danas je mama Anđelić zadovoljna što se njene kćeri bave tako teškim sportom koji gradi karakter.

A kako je u njenom slučaju došlo do izbora ovog teškoatletskog sporta, ispričala nam je 17-godišnja Lana Nogić (57 kg), koja je izgubila od Šveđanke Hulthen (0:6).

– Iz Koprivnice sam i tamo je za jednu djevojčicu rukomet klasičan odabir. No, to je ekipni sport, u kojem se nisam snalazila, posebice jer sam bila sa starijim curama, a i nisam dobivala loptu. Kako je moj brat trenirao hrvanje, a rekla sam samoj sebi da želim biti sam svoj majstor, odlučila sam se za hrvanje. Mislim da sam tako pokrenula priču da na hrvanje dođe što više cura. Većinom su to sestre hrvača i drago mi je zbog toga.

Što reći onima koji žive u predrasudama da tako težak fizički sport nije za ljepši spol?

– Oni bi trebali doći vidjeti naše treninge i uvjeriti se da se znamo pofajtati, ali i da imamo svoju nježnu stranu.

Drugim riječima, Lana nam je sugerirala da su hrvačice na strunjači lavice, a izvan nje simpatične curke.

– Budući da smo najčešće u trenirkama, u nekim rijetkim prilikama volim se srediti.

Osim jedne Koprivničanke i Zagrepčanke, hrvatske boje branile su i dvije Ludbrežanke, neiskusna 17-godišnja Marta Besek (76 kg) i relativno iskusna Iva Gerić (65 kg), koja je i izborila povijesnu hrvatsku žensku pobjedu na seniorskim Prvenstvima Europe. A učinila je to protiv Srpkinje Maše Perović (6:1).

Nažalost, u četvrtfinalu je naletjela na šest godina stariju Rumunjku Tunde (1:2) koja je potom izgubila u polufinalu pa u borbu za broncu nije povukla Ivu koja je kazala:

– Rumunjka me u nezgodnoj situaciji u parteru okrenula u tuš poziciju, iz koje se nisam uspjela izvući. U toj borbi osjetila sam razliku. To su cure koje imaju puno razvijeniju tjelesnu snagu i puno više tehnike, no tu smo da ih stižemo. Potrebno nam je što više ovakvih borbi jer samo s jačim protivnicama možete prepoznati smjer kojim trebate ići.

Poput Anđelić i Nogić, i Besek je srednjoškolka.

– Pohađam Srednju medicinsku u Varaždinu, školujem se za fizioterapeuta. Ludbreg jest napravio dobru priču sa ženskim hrvanjem, no nemamo puno cura, nedostaje nam sparinga, pa nam nastupi na međunarodnim natjecanjima itekako dobro dođu.

Brojnost hrvačica u Hrvatskoj je u porastu, o čemu Iva Gerić kaže:

– Već sljedeće nedjelje je Prvenstvo Hrvatske pa ćemo vidjeti koliko nas zapravo ima.

Uz asistenciju Darije Karić, Ukrajinke koja se udala u Hrvatsku, borbe naših cura vodio je bivši reprezentativac Nenad Žugaj, svojedobno osvajač svjetske i europske bronce:

– Vidljiv je napredak od Zagreb Opena, no naše tri cure imaju još pet godina do seniorskog hrvanja, odnosno još mogu nastupati na juniorskim i mlađeseniorskim natjecanjima, što će i činiti ovo ljeto. Bila je ovo jedinstvena prilika za stjecanje iskustva i mi smo zadovoljni. Budimo realni, da se ovo prvenstvo ne održava u Zagrebu, vjerojatno bi samo Iva Gerić nastupila.

S obzirom na to da je žensko hrvanje i njemu novost, izbornik Nenad Žugaj ističe:

– Ugodno sam iznenađen njihovim odnosom prema treningu. Govoriti da hrvanje nije za žene je besmisleno, to su predrasude kao što je svojedobno bila ona da je nogomet samo muški sport. Dakako, i cure koje se odluče za hrvanje treba gledati kao nježniji spol, no riječ je o natprosječno snažnim i izdržljivim mladim ženama.

A koliko su snažni, izdržljivi i okretni naši najbolji hrvači, vidjet ćemo u iduća tri dana, kad su na rasporedu natjecanja u grčko-rimskom stilu. U petak će na strunjaču izaći naš najiskusniji reprezentativac Ivan Lizatović (63 kg) te dva aduta, Antonio Kamenjašević (77 kg) i Ivan Huklek (87 kg).