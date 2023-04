Prvenstvo Europe u hrvanju u Zagrebu: Nastupaju elitni svjetski borci, a ulaz je besplatan

Prošao je i treći dan Prvenstva Europe u hrvanju, a Arena Zagreb čini se nedovoljno ispunjenom. Budući da je riječ o najboljim hrvačima Staroga kontinenta, koji daje 70 posto medaljaša na svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama, prava je šteta da to Zagrepčane ne zanima više.

Doduše, valja znati da su prva tri dana na rasporedu bila natjecanja u slobodnom hrvanju, u kojem smo imali samo jednog predstavnika (Škugor). Od sutra kreću naši najjači aduti, osmorica hrvača u grčko-rimskom stilu.

Vlada ovo podupire

Bilo kako bilo, i ovaj je veliki sportski događaj samo još jedan dokaz da Zagrepčanima, pa tako i Hrvatima, nedostaje sportske kulture. Jer da je ima više no što mi tvrdimo, onda bi na tribinama najveće sportske dvorane u Hrvatskoj bilo i više znatiželjnika, onih koje zanima kako to izgledaju natjecanja u slobodnom stilu, koji nemamo priliku gledati u Lijepoj Našoj jer ga ovdje tradicionalno i nema.

Osim toga, valjalo bi doći vidjeti i kako su vrijedni hrvački djelatnici i prateći entuzijasti dobro organizirali veliko natjecanje, što je još jedna potvrda da smo to u stanju činiti. Posebice ako nas u tome podupru vladajući, a ovi sadašnji to čine, sve češće u borilačkim sportovima jer Zagreb će nagodinu biti domaćin seniorskog Prvenstva Europe u džudu, a Zadar seniorskog Prvenstva Europe u karateu. A ne zaboravimo i to da će vrijedni boksački djelatnici prirediti čak dva velika natjecanja. Hrvatski boksački savez će u 2024. biti domaćin i Svjetskog i Europskog prvenstva za mlađe seniore i seniorke.

No, vratimo se jednom od najstarijih borilačkih formata, čiji korijeni sežu i nekoliko tisuća godina u povijest. Hrvali su se i Babilonci i stari Egipćani pa tako i antički Grci, a hrvaju se svi narodi svijeta i danas.

Za stiropor 17 tegljača

Organizacijska ekipa predvođena je Mišom Kutlešom i Milanom Pavelićem, koji bliske suradnike imaju u tajnicima hrvatskog (Bregović) i zagrebačkog (Benčec) saveza, a pri ruci su im i gospoda Očić, Petanjek, Šikuten, V. Bregović, Perkić, Kremić, braća Žugaj, ali i olimpijski pobjednik Vlado Lisjak.

I svi oni, a i mnogi drugi, zaslužni su što se natjecanja odvijaju bez zastoja. A borbe se održavaju na tri strunjače koje se nalaze na velikoj količini stiropora, koji je u Arenu dopremilo čak 17 tegljača. Za pripremu borilišta i pratećih sadržaja potrebnih timu Svjetskoga hrvačkog saveza koji čini 50-ak ljudi iz cijelog svijeta trebala su četiri dana. U Areni je 300 metara rampi za rasvjetu, 200 rasvjetnih tijela, nekoliko LED ekrana. U svijet ide slika s dvije strunjače, a sve je praćeno s 12 kamera.