Trener Zagreba eksplodirao: Ovo više nema veze s ničim. Tražim od kluba da se oglasi i zaštiti nas

U posljednjem kolu grupne faze ovosezonske EHF Lige prvaka, rukometaši Zagreba su pred gotovo 7,000 navijača u zagrebačkoj Areni tijesno poraženi od poljskog Kielcea 26-27 (12-15). U uzbudjivoj završnici, Poljaci su bili sretniji i spretniji, te stigli do pobjede i dva boda koja za njih znače prolazak u sljedeću fazu natjecanja.

Dvije minute prije posljednjeg sučevog zvižduka pogotkom Timura Dibirova Zagreb poravnava na 26-26. Na kraju nažalost, Kielce pogotkom Michala Olejniczaka dolazi do pobjede. Pred sami početak susreta, sportski direktor Zagrebaša Damir Bičanić uručio je prigodni dres Timuru Dibirovu. Rusu, drugom strijelcu u povijesti ovog natjecanja, ovo je bila posljednja utakmica u karijeri u Ligi prvaka obzirom da Timur na kraju sezone završava karijeru.

Kod Zagreba su Luka Lovre Klarica i Filip Glavaš postigli po pet golova, dok je Matej Mandić imao 11 obrana, a Poljake su predvodili Hassan Khadad i Dylan Nahi također s po pet golova. Zagrebaši su tako završili svoj ovosezonski put u EHF Ligi prvaka kao zadnji u skupini, s tri pobjede, jednim remijem i 10 poraza.

- Drago mi je da je Talant uspio, on je veliki čovjek i prijatelj, odličan trener, ali oni se nisu vratili u igru - to nisu. Vratili su ih portugalski suci. Ja se ne bojim nikakve kazne, ja imam puno godina da se ovakve stvari ponavljaju četvrtu utakmicu za redom. To je trajalo od početka utakmice. Možda ne izgleda sportski što ja kažem, ali… Delegat im je dozvolio sve, meni daje mi žuti karton, isključenje i ne da mi da radim svoj posao, a on koji je tu da štiti rukomet to ne radi. Slovenci protiv Kolstada, pa sad ovi, pa u Danskoj pošalju Austrijance… To više nema veze ni s čim. Mene kao trenera ove momčadi to kako su momci igrali čini ponosnim, ali tražim od kluba da se oglasi i da nas zaštiti. Možemo pričati o greškama, naravno, njih je bilo, ali oni su iskusnija momčad koja je isto radila greške i nisu zaslužili da pobjede danas - nezadovoljan je bio nakon utakmice trener Zagrebaša, Velimir Petković.