RAZOČARENJE

Trener Vukovara tražio da mu Dinamo izađe u susret: Stigao mu je odgovor plavih

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.04.2026.
u 18:25

U dogovoru koji su klubovi sklopili o posudbi tih igrača jasno je definirano kako oni ne smiju nastupati protiv matičnog kluba

U 29. kolu HNL-a očekuje nas susret posljednje i prve momčadi prvenstvene ljestvice, odnosno Vukovara i Dinama. Na stadionu gradski vrt u Osijeku službeno će domaćin biti Vukovar, a uoči utakmice trener prvenstvenog 'fenjeraša' Tomislav Stipić javno je tražio od Dinama da dopusti da u tom susretu zaigraju i nogometaši koje su plavi posudili Vukovaru.

Za tu utakmicu konkuriraju dvojica igrača - Moreno Živković i Vito Čaić, dok je Lovre Kulušić ozlijeđen. Stipić je dinamovcima poručio kako se ne trebaju bojati svojih igrača te se zapitao kakvoga smisla ima slati ih na posudbu, ako im matični klub ne dozvoljava da igraju.

Iz plavog tabora stigao mu je pak jasan odgovor - Čaić i Živković ne smiju igrati protiv Dinama. U dogovoru koji su klubovi sklopili o posudbi tih igrača jasno je definirano kako oni ne smiju nastupati protiv matičnog kluba te zagrebački klub ne planira napraviti iznimku.

Jasno je zašto je Stipić tražio da im se dozvoli igranje budući da je Vukovar na samom začelju prvenstvene ljestvice osam kola uoči kraja HNL-a i ima četiri boda manje od devetog Osijeka. Dinamo mu ipak ne planira raditi uslugu na koju ni po čemu nije primoran pa će tako trener Vukovara na dvojac plavih moći računati u samo sedam od osam preostalih kola.
