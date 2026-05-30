Vučićeva Srbija već godinama konstantno proizvodi kaos u regiji zato što se nikad nije pomirila s raspadom Jugoslavije

Najnovija svađa na relaciji Beograd – Podgorica savršeno ilustrira zašto nitko nije želio ostati živjeti u istoj državnoj zajednici s ovakvom Srbijom, koja ni nekoliko desetljeća nakon raspada Jugoslavije ne prihvaća ravnopravne odnose sa svojim susjedima i ne odustaje od dominacije. Kao što Srbija ni u vrijeme Jugoslavije nije željela odustati od takve pozicije, što je na kraju bio i jedan od elemenata koji su doveli do raspada jugoslavenske federacije, tako ni današnja Srbija nije kadra prihvatiti činjenicu da je Srbija ipak samo jedna od više država nastalih raspadom bivše države, s kojima je ravnopravna.