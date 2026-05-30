Vučićeva Srbija već godinama konstantno proizvodi kaos u regiji zato što se nikad nije pomirila s raspadom Jugoslavije

Najnovija svađa na relaciji Beograd – Podgorica savršeno ilustrira zašto nitko nije želio ostati živjeti u istoj državnoj zajednici s ovakvom Srbijom, koja ni nekoliko desetljeća nakon raspada Jugoslavije ne prihvaća ravnopravne odnose sa svojim susjedima i ne odustaje od dominacije. Kao što Srbija ni u vrijeme Jugoslavije nije željela odustati od takve pozicije, što je na kraju bio i jedan od elemenata koji su doveli do raspada jugoslavenske federacije, tako ni današnja Srbija nije kadra prihvatiti činjenicu da je Srbija ipak samo jedna od više država nastalih raspadom bivše države, s kojima je ravnopravna.
Pa zašto se čudite što se srbija nikada neće pomiriti s raspadom bivše umjetne tvorevine. Neće se nikada pomiriti zato što je imala ulogu parazita. Sve životinje se žele riješiti parazita jer im sišu krv. Hrvatska i Slovenija su najviše bile radne i profitabilne sastavnice tvorevine, a "med" koje su proizvele radom, najprije je išao na "vaganje" u Beograd. Koliko meda su tamo zadržati to je jasno kao bijeli dan. Niste niti svjesni koliko su se Beograd i dr gradovi izgrađivali i razvijali, na račun Hrvatske i slovenije. Kada se Hrvatska i dr. željela konačno odvojiti od "nametnika", Hrvatska se u krvi i ruševinama uspjela osloboditi. Tada je srbiju zadesila kriza jer više nema hrrvatskih deviza. I zašo se onda čudimo što se raspadom jugoslavije niti danas ne mogu pomiriti. Naučili su ne raditi, već samo tlačiti, zapovijedati i vladati. A da bi u tome bili uspješni u sve pore društva instalirali su "svoje" provoditelje. Sam su u policiji imali najmanje 70-80 % "svojih ljudi", a tako i u drugim državnim službama. Pa ti vidi. Od raspada bivše tvorevine Srbija radi samo kaos i remetičaki je faktor mira i stabilnosti u Europi.