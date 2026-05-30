Denis Romac
Autor
Denis Romac

Vučićeva Srbija već godinama konstantno proizvodi kaos u regiji zato što se nikad nije pomirila s raspadom Jugoslavije

30.05.2026. u 15:55

Ovdje nije riječ o izoliranim i slučajnim incidentima, nego o promišljenom političkom obrascu, koji se ponavlja u redovitim i predvidljivim ciklusima

Najnovija svađa na relaciji Beograd – Podgorica savršeno ilustrira zašto nitko nije želio ostati živjeti u istoj državnoj zajednici s ovakvom Srbijom, koja ni nekoliko desetljeća nakon raspada Jugoslavije ne prihvaća ravnopravne odnose sa svojim susjedima i ne odustaje od dominacije. Kao što Srbija ni u vrijeme Jugoslavije nije željela odustati od takve pozicije, što je na kraju bio i jedan od elemenata koji su doveli do raspada jugoslavenske federacije, tako ni današnja Srbija nije kadra prihvatiti činjenicu da je Srbija ipak samo jedna od više država nastalih raspadom bivše države, s kojima je ravnopravna.

Aleksandar Vučić Crna Gora Srbija

CR
crocro
17:38 30.05.2026.

Pa zašto se čudite što se srbija nikada neće pomiriti s raspadom bivše umjetne tvorevine. Neće se nikada pomiriti zato što je imala ulogu parazita. Sve životinje se žele riješiti parazita jer im sišu krv. Hrvatska i Slovenija su najviše bile radne i profitabilne sastavnice tvorevine, a "med" koje su proizvele radom, najprije je išao na "vaganje" u Beograd. Koliko meda su tamo zadržati to je jasno kao bijeli dan. Niste niti svjesni koliko su se Beograd i dr gradovi izgrađivali i razvijali, na račun Hrvatske i slovenije. Kada se Hrvatska i dr. željela konačno odvojiti od "nametnika", Hrvatska se u krvi i ruševinama uspjela osloboditi. Tada je srbiju zadesila kriza jer više nema hrrvatskih deviza. I zašo se onda čudimo što se raspadom jugoslavije niti danas ne mogu pomiriti. Naučili su ne raditi, već samo tlačiti, zapovijedati i vladati. A da bi u tome bili uspješni u sve pore društva instalirali su "svoje" provoditelje. Sam su u policiji imali najmanje 70-80 % "svojih ljudi", a tako i u drugim državnim službama. Pa ti vidi. Od raspada bivše tvorevine Srbija radi samo kaos i remetičaki je faktor mira i stabilnosti u Europi.

LE
lector2corrector
16:39 30.05.2026.

Nikad se nisu pomirili s tim da su agresorski i genocidni narod. A to s Jugom je priča za djecu i nostalgičare...

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
16:19 30.05.2026.

nisam za radikalne mjere, ali hrvatskoj ne treba HR veleposlanik u BGu, ni u ZGu srbski, otpravnici poslova su dovoljni. prema srbiji se treba otvoreno ponasati lose sto ne znaci da se treba javno prepucavati. ja bih ih osobno vrlo brzo naucio pameti - nek me postave u vladi HR za ministra zaduzenog za srbiju (odradit cu to volonterski) 😁

