POČIVAO U MIRU

Preminuo je legendarni Srećko Bogdan (70), istinski velikan zagrebačkog Dinama

Sanjin Strukić/ PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.04.2026.
u 09:31

U 70. godini života preminuo je Srećko Bogdan, legendarni hrvatski nogometaš, bivši hrvatski reprezentativac i jedan od najvažnijih igrača u povijesti najtrofejnijeg hrvatskog kluba Dinama, objavila je Međimurska Sportska Mreža.

Legendarni Čeči je rođen 5. siječnja 1957. godine u Murskom Središću. Igračku karijeru započeo je u tamošnjem Rudaru, a zatim je nastupao za MTČ iz Čakovca. Već 1975. godine stigao je u Dinamo, čiji je dres nosio punih deset godina i ostavio dubok trag u maksimirskoj povijesti.

Iako je pozicijski bio branič, krasili su ga skok igra i osjećaj za pogodak, zbog čega je često sudjelovao u napadačkim akcijama svoje momčadi. Za plave iz Maksimira je odigrao 309 službenih utakmica i zabio 42 gola, što je fantastičan učinak za jednog obrambenog igrača.

S Dinamom je osvojio naslov prvaka 1982. godine te Kup 1980. i 1983. godine. Njegova kvaliteta i dugovječnost svrstali su ga među igrače s najviše nastupa u povijesti kluba, a mnogi ga i danas pamte kao jednog od simbola jedne velike generacije. Na nedavnoj Plavoj noći u Čakovcu bio je među dobitnicima zahvalnica za svoj ogroman doprinos u dresu Dinama. 

Poslije odlaska iz Dinama 1985. karijeru je nastavio u poznatom njemačkom klubu Karlsruheru, gdje je igrao do 1993. godine i upisao više od 250 nastupa. U Bundesligi je također ostavio veliki trag, a nakon završetka igračke karijere ostao je u nogometu na funkciji trenera. 

PR
prajdali100
09:37 08.04.2026.

Baš mi ga je žao.Veliki Čeči počivaj u miru.

