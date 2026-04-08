'Crkavao bih od hrvatske mirovine da nisam bio u Njemačkoj, žalosno je što se radi našim ljudima'

Legendarni bivši nogometaš zagrebačkog Dinama Srećko Bogdan preminuo je u 70. godini. Bogdan je rođen 5. siječnja 1957. u Murskom Središću iz kojeg se otisnuo prema Zagrebu, gdje je svoj sportski put nastavio u momčadi Dinama, u koju je stigao 1975., i prerastao u legendu kluba tijekom desetogodišnjeg boravka na Maksimiru.

Prema informacijama službene stranice kluba, Bogdan je odigrao 304 službene utakmice za Modre, a kad se pribroje prijateljski dvoboji imao je čak 595 nastupa. U službenim dvobojima je postigao 42 pogotka, što je iznimno postignuće za igrača koji je prvenstveno bio branič.

Iz Dinama je otišao u njemački Karlsruher za koji je igrao od 1985. do 1993. Za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije je odigrao 11 utakmica, a kao član mlade reprezentacije je 1978. osvojio naslov europskog prvaka. Odigrao je i dvije utakmice za reprezentaciju Hrvatske u njenim počecima, protiv Rumunjske 1990. i protiv Slovenije 1991., postigavši jedan pogodak.

Po završetku igračke karijere bio je trener, a vodio je nekoliko hrvatskih klubova (Inter Zaprešić, Segesta, Međimurje, Savski Marof). Umirovljeničke dane provodio je mirno, ali imao je što za reći kako žive ljudi koji se u Hrvatskoj moraju snaći samo s hrvatskom mirovinom.

- Mirovine mojih vršnjaka su preniske. Ljudi, kada idu u mirovinu, moraju razmišljati od čega će živjeti jer su im mirovine nedostatne i teško od nje žive. Često, ako mogu, moraju naći dodatan posao da bi mogli preživjeti ove teške situacije. Da nemam njemačku penziju, ja bih tu crkavao. Žalosno mi je što naši umirovljenici, koji su pošteno radili i pošteno zaradili svoje mirovine, imaju tako niska primanja - rekao je Čeči u jednom razgovoru za Večernji list.