Tragedija potresla francuski nogomet: Preminuo poznati igrač i četverostruki prvak države

Francuski nogomet potresla je vijest o smrti 42-godišnjeg bivšeg nogometaša Bryana Bergougnouxa. Za vrijeme igračke karijere pokrivao je poziciju ofenzivnog veznjaka, a nogometno se etablirao u Lyonu. Upravo je u tom klubu proveo najplodonosniji dio karijere te je s njim četiri puta bio prvak Francuske između sezone 2001./02. i 2004./05.

Vijest o njegovoj smrti prenio je ugledni L'Equipe. Isti medij navodi kako je Bergougnoux preminuo nakon što mu je pozlilo u Touloseu gdje je trebao nastupati na turniru nogometnih legendi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Lyonu nikada nije bio standardni prvotimac te je za prvu momčad odigrao samo 48 utakmica i zabio šest golova. Najdulje je bio član Toursa za koji je u šest godina odigrao 191 utakmicu i zabio 34 gola. Nikada nije igrao za seniorsku reprezentaciju Francuske, ali je za selskciju do 21 godine upisao 21 nastup i zabio deset pogodaka.

U karijeri je igrao i za Toulose, Lecce, Chateauroux i ciparskoj Omoniji. Nakon igračke karijere, započeo je trenersku u Thonon-Evian Grand Genevei i kasnije Toursu. Posljednji angažman imao je u Le Havreu gdje je radio kao pomoćnik Didieru Digardu. Francuski medij naglašava i kako se borio s rakom parotidne žlijezde, no nastavio je raditi u nogometu.