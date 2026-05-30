UPALJENI SU ALARMI

FOTO Danas pune plaže i uživanje na suncu, a sutra preokret: Bit će pljuskova s grmljavinom, evo gdje

VL
Autor
Večernji.hr
30.05.2026.
u 15:17

Meteorolozi građanima savjetuju dodatan oprez, posebice tijekom boravka na otvorenom.

Sunčano, sparno i vrlo toplo vrijeme obilježilo je subotu diljem Hrvatske, a brojni građani dan su iskoristili za boravak na otvorenom, izlete i prve ozbiljnije pripreme za ljetnu sezonu. Temperature su se u pojedinim krajevima približile i 30 stupnjeva, stvarajući gotovo ljetni ugođaj. No već u nedjelju slijedi nagla promjena vremena, veći dio Hrvatske u nedjelju, 31. svibnja, bit će pod žutim meteorološkim upozorenjem zbog mogućih pljuskova i grmljavinskih nevremena. Nestabilne vremenske prilike zahvatit će ponajprije unutrašnjost i gorska područja, a lokalno su mogući jaki udari vjetra i tuča, piše DHMZ.

Najizraženije nevrijeme očekuje se na zagrebačkom području, gdje je upozorenje na snazi od 14 do 21 sat. Prognozirani su jači pljuskovi s grmljavinom, uz mogućnost prolazno olujnog sjeverozapadnog vjetra i pojave tuče, osobito na sjeverozapadu regije. Vjerojatnost grmljavinskih procesa prelazi 70 posto.

Nestabilno vrijeme tijekom poslijepodneva zahvatit će i Karlovačku te Gospićku regiju. U oba područja očekuju se lokalno intenzivniji pljuskovi i grmljavina, uz više od 60 posto vjerojatnosti za razvoj grmljavinskih nevremena. Žuto upozorenje izdano je i za kninsko područje, gdje meteorolozi između 13 i 19 sati upozoravaju na mogućnost izraženijih pljuskova i grmljavinskih nevremena.

Prema večeri nestabilnosti će se širiti prema istoku zemlje. Za osječku regiju upozorenje vrijedi od 19 sati do ponoći, a očekuju se pljuskovi, grmljavina i povremeno jaki udari sjeverozapadnog vjetra. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto. Kasnije tijekom večeri nestabilno vrijeme moglo bi zahvatiti i riječko područje. Ondje je žuto upozorenje aktivno od 21 sat do kraja dana, uz mogućnost jačih pljuskova i grmljavine te više od 70 posto izgleda za grmljavinske procese.

Meteorolozi građanima savjetuju dodatan oprez, posebice tijekom boravka na otvorenom. Zbog mogućih jakih pljuskova, udara vjetra i grmljavine preporučuje se izbjegavanje izloženih lokacija, dok su mogući i kraći poremećaji aktivnosti na otvorenom.

