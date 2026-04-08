IZAŠLE FOTOGRAFIJE

Nećete vjerovati gdje je huligan sakrio baklje na utakmici Istre i Hajduka: Ovo je zaista bizarno

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.04.2026.
u 11:26

Većina navijača je prihvatila savjete policije, no evidentirano je i nekoliko protupravnih ponašanja. Prije početka nogometne utakmice u Marulićevoj ulici zatečen je 47-godišnjak, navijač domaće momčadi, koji je na ruci imao vidno istaknutu tetovažu kojom se poziva na mržnju, nasilje i nesnošljivost prema policiji

Jučer je s početkom u 18 sati na gradskom stadionu "Aldo Drosina" u Puli odigrana nogometna utakmica 28. kola SuperSport HNL između NK Istra 1961 i HNK Hajduk. Utakmicu je s tribina pratilo oko 6.200 posjetitelja, od čega oko 1.000 gostujućih navijača.

Kako bi utakmica protekla u najboljem redu sa sigurnosnog aspekta, policija je poduzela niz mjera i radnji. Policijski službenici bili su raspoređeni na više lokacija na području grada s ciljem preventivnog djelovanja pa tako prije, za vrijeme i nakon utakmice nisu zabilježeni sukobi navijača, objavila je na web stranici PU istarska.

Većina navijača je prihvatila savjete policije, no evidentirano je i nekoliko protupravnih ponašanja. Prije početka nogometne utakmice u Marulićevoj ulici zatečen je 47-godišnjak, navijač domaće momčadi, koji je na ruci imao vidno istaknutu tetovažu kojom se poziva na mržnju, nasilje i nesnošljivost prema policiji. Protiv njega se pokreće prekršajni postupak pred nadležnim sudom radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Prilikom ulaska na stadion 20-godišnji navijač gostujuće momčadi pokušao je unijeti improvizirano pirotehničko sredstvo, dok je 23-godišnji navijač domaće momčadi pokušao unijeti 17 komada pirotehničkih sredstava koje je sakrio ispod jakne u lažni trudnički trbuh. Također je utvrđeno kako nije poštivao izrečenu zaštitnu mjeru zabrana prisustvovanja nogometnim utakmicama u kojima sudjeluju NK Jadran Poreč i nogometna hrvatska reprezentacija, odnosno da se nije javio u policijsku postaju dva sata prije odigravanja nogometne utakmice koja se jučer odigravala u Banjolama između NK Banjole i NK Jadran Poreč. Protiv dvojice mladića pokreće se prekršajni postupak pred nadležnim sudom radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Fotografije možete pogledati OVDJE

Tijekom odigravanja nogometne utakmice došlo je do protupravnog ponašanja zasad neutvrđenog broja navijača domaće i gostujuće momčadi koji su koristili pirotehnička sredstva, dok je dio navijača gostujuće momčadi povicima poticao na nasilje i mržnju. Policijski službenici nastavljaju poduzimati aktivnosti u cilju utvrđivanja identiteta počinitelja protupravnog ponašanja.

Policijska uprava istarska zahvaljuje svima koji su svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli da ovaj nogometni susret sa sigurnosnog aspekta protekne mirno i bez većih izgreda. Također zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju tijekom kraćih zastoja u prometu prilikom pratnje navijača, kao i drugih mjera osiguranja nogometne utakmice.
Ključne riječi
MUP policija HNL Hajduk Istra 1961

