Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
I to se dogodilo

I najveći imaju pravo na loš dan; braća Sinković tek 13. na Svjetskom kupu

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/2
Autor
Dražen Brajdić
30.05.2026.
u 14:47

Uz odličnog Talaju na štrokeru, te pouzdane Šuka i Mahmutovića, četvercu na pariće za plasman u finale pomoglo je i iskustvo dvostrukog olimpijskog medaljaša Damira Martina koji se vratio u taj čamac nakon dugih 14 godina

Braća Sinković, trostruki olimpijski pobjednici, toliko su nas "razmazili" i navikli na postolja i medalje da je poput eksplozije odjeknula informacija da na prvoj ovogodišnjoj regati Svjetskog kupa u Sevilli nisu uspjeli ući niti u polufinale. Na koncu su Valent i Martin osvojili 13. mjesto i sve to ovako prokomentirali:

- C finale u Sevilli nije bio na našoj listi želja no još uvijek je to bila utrka koju smo htjeli dobiti. Danas smo se osjećali bolje a sada je vrijeme da iz ovoga naučimo lekciju i napravimo domaću zadaću. Vidimo se u Plovdivu za dva tjedna.

S obzirom na to da predstavljaju naše nacionalno sportsko blago ne pada nam na pamet ovo proglasiti debaklom već ćemo to definirati kao lošim danom na koji, valjda, imaju pravo i oni najveći. Uostalom, bila im je ovo prva utrka u međunarodnoj konkurenciji nakon promjene discipline i povratka u dvojac na pariće. A evo kako su takav dan prokomentirali Sinkovići pojedinačno.

- Moramo sada analizirati što dalje i kako se na sljedećim natjecanjima vratiti tamo gdje nam je mjesto - kazao je Martin dok je Valent sve sumirao ovako:

- Naravno da to treba biti puno bolje, ali koliko smo mogli toliko smo izvukli i idemo dalje.

No, zato su dobar dan imali Ivan Talaja, Damir Martin, Fran Šuk i Goran Mahumotivć koji su, kao novoformirani četverac na pariće, ušli u u finale. Uz odličnog Talaju na mjestu štrokera, pomoglo je i iskustvo dvostrukog olimpijskog medaljaša Damira Martina koji se vratio u četverac na pariće nakon dugih 14 godina.

Za što bolji plasman i uvjerenje da je ovaj četverac na pariće dobar plan za Olimpijske igre u Los Angelesu posada koju trenira Toni Urlić borit će se protiv Nizozemaca, Nijemaca, Čeha, Rumunja i Poljaka.

Braća Lončarić vratila su se u svoju matičnu disciplinu, dvojac bez kormilara. Patrik i Anton osvojili su peto mjesto u svojoj polufinalnoj utrci pa će za što bolji plasman veslati u B finalu.

U finalu D najbrojnije discipline (samac) nastupio je Roko Bošković i osvojio četvrto mjesto. Natjecati se trebao i David Šain ali nije zbog viroze on nije startao.
Ključne riječi
Svjetski kup braća Sinković Veslanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!