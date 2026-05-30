I najveći imaju pravo na loš dan; braća Sinković tek 13. na Svjetskom kupu

Braća Sinković, trostruki olimpijski pobjednici, toliko su nas "razmazili" i navikli na postolja i medalje da je poput eksplozije odjeknula informacija da na prvoj ovogodišnjoj regati Svjetskog kupa u Sevilli nisu uspjeli ući niti u polufinale. Na koncu su Valent i Martin osvojili 13. mjesto i sve to ovako prokomentirali:

- C finale u Sevilli nije bio na našoj listi želja no još uvijek je to bila utrka koju smo htjeli dobiti. Danas smo se osjećali bolje a sada je vrijeme da iz ovoga naučimo lekciju i napravimo domaću zadaću. Vidimo se u Plovdivu za dva tjedna.

S obzirom na to da predstavljaju naše nacionalno sportsko blago ne pada nam na pamet ovo proglasiti debaklom već ćemo to definirati kao lošim danom na koji, valjda, imaju pravo i oni najveći. Uostalom, bila im je ovo prva utrka u međunarodnoj konkurenciji nakon promjene discipline i povratka u dvojac na pariće. A evo kako su takav dan prokomentirali Sinkovići pojedinačno.

- Moramo sada analizirati što dalje i kako se na sljedećim natjecanjima vratiti tamo gdje nam je mjesto - kazao je Martin dok je Valent sve sumirao ovako:

- Naravno da to treba biti puno bolje, ali koliko smo mogli toliko smo izvukli i idemo dalje.

No, zato su dobar dan imali Ivan Talaja, Damir Martin, Fran Šuk i Goran Mahumotivć koji su, kao novoformirani četverac na pariće, ušli u u finale. Uz odličnog Talaju na mjestu štrokera, pomoglo je i iskustvo dvostrukog olimpijskog medaljaša Damira Martina koji se vratio u četverac na pariće nakon dugih 14 godina.

Za što bolji plasman i uvjerenje da je ovaj četverac na pariće dobar plan za Olimpijske igre u Los Angelesu posada koju trenira Toni Urlić borit će se protiv Nizozemaca, Nijemaca, Čeha, Rumunja i Poljaka.

Braća Lončarić vratila su se u svoju matičnu disciplinu, dvojac bez kormilara. Patrik i Anton osvojili su peto mjesto u svojoj polufinalnoj utrci pa će za što bolji plasman veslati u B finalu.

U finalu D najbrojnije discipline (samac) nastupio je Roko Bošković i osvojio četvrto mjesto. Natjecati se trebao i David Šain ali nije zbog viroze on nije startao.