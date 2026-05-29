Robot u pogonu hrvatske pekare počeo gnječiti radnika: Vrištao je od bolova, kolege ga šipkama jedva spasili od sigurne smrti

U pogonu najveće hrvatske pekarske tvrtke Mlinar u Osijeku rano jutros dogodila se teška nesreća na radu u kojoj je teške ozljede zadobio 44-godišnji zaposlenik. Zahvaljujući brzoj reakciji kolega koji su spriječili najgori ishod, radnik je preživio te je hitno prevezen u bolnicu, donosi portal Dnevnik.hr. Osječka je policija potvrdila da je dojavu o nesreći zaprimila u 1:37 sati.

Prema službenom priopćenju Policijske uprave osječko-baranjske, radnika je priklještio stroj, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni vatrogasci i hitna pomoć. „Policijski službenici su dolaskom na mjesto dojave potvrdili navode dojave, dok je do njihova dolaska 44-godišnji zaposlenik navedenog pogona prevezen po djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Klinički bolnički centar Osijek. Ozlijeđeni je tijekom navedenog događaja zadobio teške tjelesne ozlijede i zadržan je na daljnjem liječenju“, naveli su iz PU osječko-baranjske, dodajući da se o okolnostima uzroka nesreće još provodi kriminalističko istraživanje.

Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao Dnevnik, nesreća se dogodila u trenucima kada je radnik čistio peć za pečenje kruha koja je u tom trenutku bila ugašena. Iznenada se navodno upalio robot koji pokreće traku za proizvodnju kruha te je nesretnog muškarca priklještio. „Budući da se nije mogao osloboditi i od bola je vrištao, radnici su priskočili u pomoć blokirajući šipkama robota da ga ne usmrti“, prepričao je izvor portala dramatične trenutke iz pogona. Isti izvor dodaje kako među zaposlenicima kruže priče da je nesreća bila pitanje dana jer su smatrali da stroj nije u potpunosti ispravan.

Iz Uprave Mlinara potvrdili su za Dnevnik da je u noćnoj smjeni došlo do nesreće te ističu da su odmah aktivirali sve interne procedure i da u potpunosti surađuju s nadležnim službama. Međutim, odbacuju tvrdnje o neispravnosti tehnologije. „Nadležna kriminalistička inspekcije provela je nadzor stroja, odnosno peći za pečenje kruha stare godinu dana, te prema dosad utvrđenim informacijama nesreća nije posljedica neispravnosti stroja. Daljnjim nadzorom i postupanjem nadležnih službi utvrdit će se sve okolnosti događaja“, priopćili su iz tvrtke.